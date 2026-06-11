시험장에 늦고 SNS엔 빨랐다…안선영 논란이 남긴 말의 무게

방송인 안선영이 공식석상에 등장해 취재진 앞에서 환한 미소를 보이고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=안선영 SNS

사진=안선영 유튜브 채널

방송인 안선영이 영어능력시험 IELTS 응시 과정에서 겪은 불편을 SNS에 공개적으로 토로했다가 결국 사과했다. 논란은 일단락되는 분위기지만, 이번 일을 계기로 과거 발언들까지 재조명되면서 공인의 말과 SNS 사용 방식에 대한 아쉬움도 나오고 있다.논란의 시작은 안선영이 지난 9일 자신의 SNS에 IELTS을 태그하고 공개저격하면서부터다. 안선영은 시험장에 도착했지만 주차장을 찾는 과정에서 입실 마감 시각을 넘겨 시험을 치르지 못했다며, 주관사의 주차 안내와 현장 대응에 대한 불만을 공개적으로 제기했다.이후 온라인에서는 갑론을박이 이어졌다. 시험장 운영에 일부 아쉬운 지점이 있었는지와 별개로, 입실 마감 시간을 넘긴 것은 응시자 책임이라는 지적이 나왔다. 국제 공인시험은 보안과 공정성 확보를 위해 엄격한 입실 규정을 적용한다. 규정이 사전에 안내된 만큼 이를 지키는 것도 응시자의 몫이라는 반응이 터져나왔다.안선영이 느꼈을 아쉬움을 이해한다는 목소리도 있었다. 응시료가 적지 않고, 현장에서 예상치 못한 상황을 겪었다면 수험생 입장에서 불만을 느낄 수 있다는 것이다. 안선영 역시 한 명의 응시자였던 만큼 운영상 불편을 지적할 권리는 있다는 의견도 있었다.논란이 커진 대목은 문제 제기 방식이었다. 안선영은 SNS를 통해 주관 기관을 공개적으로 언급하며 불편한 감정을 드러냈다. 일반인과 같은 권리를 갖는다 하더라도, 대중적 영향력을 지닌 방송인의 게시물은 특정 기업이나 기관의 이미지에 영향을 줄 수 있다. 이 때문에 이번 호소를 두고도 공개 비판에 앞서 사실관계와 책임 소재를 더 신중히 살폈어야 한다는 지적이 나왔다.안선영 역시 이후 사과문을 통해 자신의 잘못을 인정했다. 그는 "시험 규정을 충분히 숙지하지 못한 채 시험장에 늦게 도착한 것은 전적으로 제 잘못"이라며 "규정에 따라 원칙대로 응대해 주신 시험 주관 관계자 분들과 정해진 규정을 지키며 같은 시험을 준비한 수험생 분들에게 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "당시 아쉬운 마음에 감정적으로 글을 올렸고, 스스로도 경솔한 행동이었다고 판단해 글을 삭제했다"고 고개를 숙였다.이번 논란을 계기로 안선영의 과거 발언들도 다시 언급되고 있다. 그는 지난 2월 자신의 유튜브 채널에서 자기관리의 중요성을 말하던 중 "집, 차, 여자, 요즘 남자도 마찬가지지만 사람이라 치자. 연식이 될수록 유지·보수 비용이 많이 든다"며 "보수를 하기 전까지는 아무리 쓸고 닦아도 추하다"고 말해 논란을 빚었다. 일부 누리꾼들은 해당 발언이 사람의 가치를 외모와 관리 비용으로 비유한 것처럼 들릴 수 있다며 불편함을 나타냈다.2013년에는 MBC '황금어장-라디오스타'에서 "나보다 100만 원이라도 더 벌어야 남자로 보인다", "내 연봉보다 100만 원이라도 많이 벌어야 존경심이 생긴다"고 말해 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 안선영은 예능 프로그램의 맥락과 자신의 결혼관에 대한 설명이 충분히 전달되지 않았다며 해명과 사과의 뜻을 전했다.유튜브와 SNS를 통해 스타들의 소통 방식은 과거보다 훨씬 가까워졌다. 연예인들도 자신의 감정과 경험을 솔직하게 공유하고, 대중은 이를 실시간으로 받아들인다. 그러나 영향력이 큰 공인일수록 순간의 감정을 공개적으로 표현하기 전, 사실관계와 파급력을 먼저 점검하는 과정이 필요하다.자신의 공간에서 불만이나 개인 의견을 말할 자유는 누구에게나 있다. 다만 방송 활동 27년 차인 안선영은 대중적 인지도를 가진 인물이다. 공인의 말 한마디가 갖는 무게가 결코 가볍지 않다는 사실을 다시 돌아볼 필요가 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr