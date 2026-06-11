배우 클라라가 볼륨 몸매를 뽐내며 유연성을 과시하고 있다. / 사진=클라라 SNS

배우 클라라(본명 이성민)가 놀라운 운동 신경을 보였다.클라라는 11일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 클라라가 필라테스에 한창인 모습. 특히 그는 볼륨 몸매에 쭉 늘어나는 다리로 167cm가 믿기지 않는 유연성을 뽐내 눈길을 끌었다.한편 1986년생인 클라라는 영국에서 태어났다. 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'로 데뷔한 후 이른바 '레깅스 시구'로 주목받았다. 클라라는 2019년 재미교포인 사무엘 황과 결혼해 송파구에 위치한 L사 시그니엘에 거주하며 초호화 일상을 공유했으나, 결혼 7년 만인 지난해 10월 이혼했다. 현재 국내와 중국을 오가며 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr