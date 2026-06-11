배우 지소연이 실신 이후 근황을 공개했다.
지소연은 지난 10일 자신의 SNS에 긴 글과 함께 생일을 축하받는 듯한 사진 여러 장을 게재했다.
사진 속 지소연은 남편 송재희를 비롯해 지인들에게 생일을 축하받고 있다. 행복한 미소를 짓고 있는 그의 일상이 눈길을 끈다. 지소연은 "올해 생일에는 유난히 많은 생각이 남았다"고 전했다. 그는 "내 삶은 쓰러지기 전과 후로 나뉜 것 같다"며 "그 일을 겪고 나니 당연했던 하루가 얼마나 감사한지 배우고 있다"고 근황을 밝혔다.
앞서 지소연은 육아하던 중 갑자기 뒤로 쓰러지며 실신했다. 그가 SNS에 공개한 실신 당시 영상으로 많은 사람의 걱정을 받았다.
지소연은 "'앞으로 뭘 더 이루고 싶다'는 생각보다 '나는 무엇을 위해 살아가야 할까'는 질문을 더 많이 하게 됐다"고 말했다. 그러면서 "축하해 주시고 기도해 주시고 사랑으로 함께해 주신 모든 분께 감사하다"고 인사를 전했다.
지소연은 송재희와 2017년 결혼했다. 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지소연은 지난 10일 자신의 SNS에 긴 글과 함께 생일을 축하받는 듯한 사진 여러 장을 게재했다.
사진 속 지소연은 남편 송재희를 비롯해 지인들에게 생일을 축하받고 있다. 행복한 미소를 짓고 있는 그의 일상이 눈길을 끈다. 지소연은 "올해 생일에는 유난히 많은 생각이 남았다"고 전했다. 그는 "내 삶은 쓰러지기 전과 후로 나뉜 것 같다"며 "그 일을 겪고 나니 당연했던 하루가 얼마나 감사한지 배우고 있다"고 근황을 밝혔다.
앞서 지소연은 육아하던 중 갑자기 뒤로 쓰러지며 실신했다. 그가 SNS에 공개한 실신 당시 영상으로 많은 사람의 걱정을 받았다.
지소연은 "'앞으로 뭘 더 이루고 싶다'는 생각보다 '나는 무엇을 위해 살아가야 할까'는 질문을 더 많이 하게 됐다"고 말했다. 그러면서 "축하해 주시고 기도해 주시고 사랑으로 함께해 주신 모든 분께 감사하다"고 인사를 전했다.
지소연은 송재희와 2017년 결혼했다. 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT