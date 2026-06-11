손민수가 독박육아 논란에 입을 열었다. / 사진='엔조이커플' 유튜브 영상 캡처

손민수가 다리 부상으로 인해 임라라에게 독박육아의 짐을 지운 것에 대해 반성했다. 2023년 5월에 결혼한 두 사람은 지난해 쌍둥이 아들, 딸을 얻었다.지난 10일 유튜브 채널 '엔조이커플'에는 '쌍둥이 아빠의 다짐'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 손민수, 임라라 부부는 최근 손민수의 십자인대 파열 부상과 관련한 비판의 댓글들을 직접 읽어보는 시간을 가졌다.손민수는 자신을 향한 비판 여론에 대해 "긴 말이 뭐가 필요하겠냐. 다친 제 잘못이다"며 고개를 숙였다. 그는 육아를 '팀플레이'에 비유하며 "팀원인 나로 인해 임라라가 피해를 본 것은 프로페셔널하지 못한 부분이었다"고 자책했다.이어 시청자들의 따끔한 조언도 언급했다. 임라라는 '하고 싶은 거 다 하면서 살고 싶으면 혼자 살아야 한다'는 댓글에 공감하며 "하고 싶은 거 다 하면서 살 수는 없다"고 말했다. 이에 손민수는 "맞다. 하고 싶은 거는 참으면서 같이 살고 싶다"며 반성하는 태도를 보였다.앞서 손민수는 유튜브 영상을 통해 십자인대 파열 부상을 입은 사실을 공개했다. 평소 취미로 축구를 즐기던 그는 잦은 부상으로 인해 임라라의 걱정을 사 왔던 것으로 알려졌다. 결국 십자인대 파열로 장기간 회복이 불가피해지면서 임라라는 사실상 독박육아를 맡게 됐고, 일부 누리꾼들은 "책임감이 없다"며 손민수의 태도를 지적했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr