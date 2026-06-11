전 스피드 스케이트 선수 이상화가 매끈한 등 라인을 보여주고 있다. / 사진=이상화 SNS

전 스피드 스케이트 선수 이상화가 건강한 근황을 전했다.이상화는 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상과 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 게시물들 속에는 이상화가 한 매장을 방문한 모습. 등이 훤히 보이는 데님 홀터넥 상의를 착용한 그는 구릿빛 피부에 탄탄한 등 근육을 보여줘 눈길을 끌었다.앞서 남편 강남은 한 방송에서 운동선수와의 결혼 생활을 묻자 "도움이 되지만 피 토한다"면서 "등 근육이 바글바글하다. 등에 근육이 너무 많으면 얼굴 형태가 보이는데, 아직도 등에 얼굴이 있다"고 말한다.한편 이상화는 2019년 가수 강남과 결혼했다. 슬하에 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr