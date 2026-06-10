사진=고현정 SNS

사진=고현정 SNS

배우 고현정이 집 내부를 다시 한번 공유했다.고현정은 10일 자신의 인스타그램 스토리에 "청소 끝. 향기도 좋고 뿌듯하다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 거실로 보이는 내부에 고급스러운 탁자가 놓여 있어 고풍스러우면서도 고급스러운 느낌을 자아냈다. 특히 창밖이 비칠 정도로 윤기 나는 바닥이 눈길을 끌었다.앞서 고현정은 부엌 일부를 소개한 바 있다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만, 그해 돌연 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴했다. 이후 슬하에 1남 1녀를 낳았으나 2003년 합의 이혼했다. 양육권은 정용진이 가져갔다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr