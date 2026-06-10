추성훈 / 사진=텐아시아 DB

KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 김재중이 13년 절친 추성훈을 초대한다 / 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

김재중과 추성훈이 13년 우정을 자랑한다.11일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 김재중이 13년 동안 인연을 이어오고 있는 추성훈을 초대한다. 이 과정에서 김재중과 추성훈의 남다른 13년 인연의 진실, 절친이지만 극과 극인 두 사람의 매력이 포착된다.이날 공개되는 VCR 속 김재중은 부모님이 계신 본가로 13년 절친 추성훈을 초대했다. 김재중이 추성훈의 브라질리언 왁싱을 직접 해줬을 정도라며 김재중은 "남자들끼리 브라질리언 왁싱 해주는 거 정말 힘들다. 우리는 가족 그 이상의 사이"라며 추성훈과의 친분을 자랑했다.그런가 하면 이날 VCR을 보던 '편스토랑' 식구들이 "김재중이 오늘따라 유독 야옹이 같다"라고 얘기했다. 마치 한 마리의 들짐승 같은 테토남 추성훈 옆에 있는 김재중이 귀여운 아기 고양이 같았던 것. 함께 요리하는 동안 순간순간 맹수와 고양이처럼 극과 극인 두 사람의 모습에 웃음이 빵 터졌다고 한다.한편 추성훈은 야수 테토남답게 거침없는 충격 발언으로 김재중의 부모님을 깜짝 놀라게 했다고. 아들의 결혼을 애타게 기다리는 김재중의 부모님 앞에서 "재중이는 장가 안 가도 된다"라고 한 것. 추성훈이 김재중에게 결혼하지 않아도 된다고 한 이유는 무엇일지 11일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr