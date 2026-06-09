사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 결혼 16년 만에 처음으로 아들과 딸을 공개했다.9일 유튜브 채널 '고소영'에는 '결혼 16년 만에 처음 공개하는 고소영 가족의 100% 리얼 일상'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 남편 장동건은 물론 아들 준혁 군과 딸 윤설 양까지 등장해 눈길을 끌었다. 그동안 대중에게 거의 공개되지 않았던 가족들의 자연스러운 모습이 처음으로 담겼다.아들 준혁 군은 카메라를 보며 "나 목소리 다 나오냐"고 물었고, 딸 윤설 양은 엄마가 먹던 빵을 자연스럽게 나눠 먹으며 꾸밈없는 일상을 보여줬다. 카메라를 직접 들고 촬영에 참여하는 등 가족 모두가 유튜브 콘텐츠 제작에 동참했다.특히 장동건의 가정적인 모습도 공개됐다. 하와이 공항에서는 직접 커피를 사기 위해 줄을 섰고, 아이들을 위해 크루아상을 추가로 사려는 모습도 보였다.고소영은 그런 남편을 보며 "엉덩이 가벼운 남자가 최고"라고 칭찬했다. 실제로 장동건은 여행 내내 가족들을 챙기며 분주하게 움직였다.가장 눈길을 끈 장면은 장동건표 토스트였다. 장동건은 가족들을 위해 직접 토스트를 만들었고, 먹기 좋게 식빵을 접어 접시에 담는 세심함까지 보여줬다.고소영은 "아빠 토스트 처음 먹어본다. 칼로리 폭탄 같아서 못 먹어봤다"고 말했고, 장동건은 아내를 위해 버터 양을 줄인 맞춤형 토스트를 따로 준비했다.딸 윤설 양은 성장기답게 왕성한 식성을 자랑했고, 고소영은 "지금은 나보다 더 많이 먹는다"고 이야기했다. 가족들은 함께 마트를 방문하고 식당을 찾으며 평범하지만 따뜻한 시간을 보냈다.한편, 장동건·고소영 부부는 결혼 16년 만에 가족의 일상을 공개해 관심을 모으고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr