배우 신은수가 넷플릭스 영화 '고백의 역사'로 신인여우상을 받았다./사진제공=매니지먼트 숲

배우 신은수가 넷플릭스 영화 '고백의 역사'로 신인여우상을 받았다./사진제공=매니지먼트 숲

배우 신은수가 넷플릭스 영화 '고백의 역사'로 신인여우상을 받았다.신은수는 지난 8일 열린 '제46회 황금촬영상 시상식'에서 '고백의 역사'로 신인여우상을 받았다. '황금촬영상 시상식'은 1977년 처음 개최된 영화제로, 한국영화촬영감독협회가 주관한다. 영화 기술 발전에 기여하고 새로운 스크린 스타를 발굴하기 위해 마련됐다.신은수는 '고백의 역사'에서 주인공 박세리 역을 맡아 극을 이끌었다. 특유의 밝고 사랑스러운 매력과 섬세한 감정 표현으로 극의 몰입도를 높였다는 평가를 받았다.작품 역시 좋은 성과를 거뒀다. '고백의 역사'는 공개 직후 한국을 포함한 17개국 넷플릭스 TOP10 1위에 올랐으며, 공개 3일 만에 글로벌 TOP10 영화(비영어) 부문 3위를 기록했다. 또한 31개 국가 TOP10 리스트에 이름을 올렸다.수상 후 신은수는 "'고백의 역사'는 정말 즐겁게 촬영한 작품이다. 꼭 해보고 싶은 역할이었고 저의 모든 에너지를 끌어다 쓸 수 있는 '세리'를 만나 행복했다"고 소감을 밝혔다. 이어 "'고백의 역사'는 저에게 새로운 도전이자 뿌듯함을 알려준 영화였다. 남궁선 감독님을 비롯한 함께한 동료 배우분들께 정말 감사드리며 앞으로 더 열심히 하겠다"고 말했다.신은수는 지난 1월 배우 유선호와의 열애를 인정했다. 두 사람은 2002년생 동갑내기로, 공개 연애를 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr