배우 김혜수가 김무열에게 응원의 메시지를 보냈다.
지난 8일 김무열은 자신의 SNS에 넷플릭스 시리즈 '참교육' 촬영 비하인드 사진을 올렸다. 사진에는 김무열이 꽃다발을 들고 마지막 촬영을 기념하는 모습이 담겼다. 또 작품에서 함께 활약한 배우 이성민, 진기주, 표지훈과의 단체 사진도 공개해 눈길을 끌었다.
김혜수는 해당 게시물에 불꽃 이모티콘 3개를 남기며 김무열을 응원했다. 지난 2022년 넷플릭스 시리즈 '소년심판'을 통해 인연을 맺은 두 사람은 작품이 끝난 뒤에도 꾸준한 친분을 이어가고 있는 것으로 보여 훈훈함을 안겼다. 한편 지난 5일 공개된 '참교육'은 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌한 활약을 담은 작품이다. '참교육'은 공개 첫 주 화제성 점수 5만 4881점을 기록했다. 이는 올해 공개된 넷플릭스 오리지널 드라마 가운데 가장 높은 오프닝 스코어이자, 역대 TV-OTT 드라마 오프닝 화제성 순위 12위에 해당하는 기록이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 8일 김무열은 자신의 SNS에 넷플릭스 시리즈 '참교육' 촬영 비하인드 사진을 올렸다. 사진에는 김무열이 꽃다발을 들고 마지막 촬영을 기념하는 모습이 담겼다. 또 작품에서 함께 활약한 배우 이성민, 진기주, 표지훈과의 단체 사진도 공개해 눈길을 끌었다.
김혜수는 해당 게시물에 불꽃 이모티콘 3개를 남기며 김무열을 응원했다. 지난 2022년 넷플릭스 시리즈 '소년심판'을 통해 인연을 맺은 두 사람은 작품이 끝난 뒤에도 꾸준한 친분을 이어가고 있는 것으로 보여 훈훈함을 안겼다. 한편 지난 5일 공개된 '참교육'은 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌한 활약을 담은 작품이다. '참교육'은 공개 첫 주 화제성 점수 5만 4881점을 기록했다. 이는 올해 공개된 넷플릭스 오리지널 드라마 가운데 가장 높은 오프닝 스코어이자, 역대 TV-OTT 드라마 오프닝 화제성 순위 12위에 해당하는 기록이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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