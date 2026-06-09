김혜수가 SNS에서 김무열을 응원했다. / 사진=텐아시아DB

김혜수가 SNS에서 김무열을 응원했다. / 사진=김무열 SNS 캡처

배우 김혜수가 김무열에게 응원의 메시지를 보냈다.지난 8일 김무열은 자신의 SNS에 넷플릭스 시리즈 '참교육' 촬영 비하인드 사진을 올렸다. 사진에는 김무열이 꽃다발을 들고 마지막 촬영을 기념하는 모습이 담겼다. 또 작품에서 함께 활약한 배우 이성민, 진기주, 표지훈과의 단체 사진도 공개해 눈길을 끌었다.김혜수는 해당 게시물에 불꽃 이모티콘 3개를 남기며 김무열을 응원했다. 지난 2022년 넷플릭스 시리즈 '소년심판'을 통해 인연을 맺은 두 사람은 작품이 끝난 뒤에도 꾸준한 친분을 이어가고 있는 것으로 보여 훈훈함을 안겼다.한편 지난 5일 공개된 '참교육'은 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌한 활약을 담은 작품이다. '참교육'은 공개 첫 주 화제성 점수 5만 4881점을 기록했다. 이는 올해 공개된 넷플릭스 오리지널 드라마 가운데 가장 높은 오프닝 스코어이자, 역대 TV-OTT 드라마 오프닝 화제성 순위 12위에 해당하는 기록이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr