진기주가 '참교육'에서 강렬한 연기 변신을 선보이며 글로벌 시청자들의 호평을 받고 있다./사진제공=넷플릭스

진기주가 '참교육'에서 강렬한 연기 변신을 선보이며 글로벌 시청자들의 호평을 받고 있다./사진제공=넷플릭스

2015년 배우 데뷔한 진기주가 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 강렬한 연기 변신을 선보이며 글로벌 시청자들의 호평을 받고 있다.지난 5일 공개된 '참교육'은 가상의 정부 기관인 교권보호국을 배경으로 무너진 교육 현장을 바로잡기 위해 나선 인물들의 이야기를 그린 작품이다.진기주는 극 중 나화진(김무열 분)의 특전사 후배이자 교권보호국 소속 감독관 임한림 역을 맡았다. 단정한 외모와 달리 거침없는 성격과 행동력으로 사건을 해결해 나가는 인물이다.그는 임한림 특유의 직진 본능과 예측 불가능한 매력을 자연스럽게 소화했다. 교육 현장을 지키기 위해서라면 물불 가리지 않는 행동력을 설득력 있게 그려내며 극의 긴장감과 통쾌함을 동시에 책임졌다. 자칫 과장돼 보일 수 있는 캐릭터의 높은 텐션을 안정적인 연기력으로 조율하며 입체적인 인물을 완성했다. 시청자들 사이에서는 "진기주의 재발견"이라는 반응도 이어지고 있다.임한림이 품고 있는 상처와 복합적인 감정선 역시 섬세하게 표현했다. 밝고 당찬 모습 뒤에 감춰진 아픔을 밀도 있게 그려내며 캐릭터의 서사에 힘을 실었다. 앞서 진기주는 연예계 데뷔 전 중앙대학교를 졸업한 뒤 삼성SDS IT 컨설턴트(삼성그룹 공채 52기)로 근무했다. 이후 언론고시에 도전해 2014년 G1강원민방 수습기자로 입사한 이력을 지녔다.'참교육'은 공개 직후 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 한국과 필리핀 넷플릭스 TOP10 1위에 오른 데 이어 홍콩, 태국, 대만, 싱가포르, 인도 등 다수 국가에서도 상위권을 기록하며 관심을 끌고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr