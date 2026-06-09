19기 옥순, 모태솔로로 출연했는데…결혼 앞두고 여행 삼매경

19기 옥순이 여행을 떠났다.최근 19기 옥순은 경주를 방문했다. 2주 연속 경주 여행을 떠났다고. 옥순은 다양한 곳에서 사진을 찍으년서 인증샷을 남겼다.한편, '나솔' 모솔특집으로 꾸며진 19기에 출연했던 상철과 옥순은 최종선택에서 매칭이 이뤄지지 않았으나, 촬영 후 실제로 커플이 되었다는 사실이 알려졌다. 이들은 결혼을 앞두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr