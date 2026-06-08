옥진욱이 YY엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. / 사진제공=YY엔터테인먼트

배우 옥진욱이 YY엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.8일 YY엔터테인먼트 측은 "최근 옥진욱과 전속계약을 맺었다"고 밝혔다.옥진욱은 2020년 TV CHOSUN '미스터트롯'으로 얼굴을 알린 뒤 프로젝트 그룹 다섯장으로 데뷔했다. 이후 드라마 '속아도 꿈결', '겨울 지나 벚꽃', '3인칭 복수', '러닝메이트'와 뮤지컬 '더 크리처', '걸프렌드' 등에 출연하며 가수와 배우를 오가는 활약을 펼치고 있다.또한 옥진욱은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 학교 일진 조인범 역을 맡아 강렬한 존재감을 보여줬다. 수업보다 싸움을 즐기며 학교 내 긴장감을 조성하는 인물로, 거친 액션 연기와 날카로운 비주얼로 극의 몰입도를 높였다.YY엔터테인먼트는 "다방면에서 가능성과 잠재력을 입증하고 있는 옥진욱과 함께하게 돼 기쁘다"라며 "앞으로도 다양한 분야에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.한편 YY엔터테인먼트 소속 아티스트로는 배우 박지훈, 배인혁, 배나라, 이주안 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr