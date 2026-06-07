사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

피겨 스케이팅 선수 출신 김연아의 우아한 미모가 눈길을 끈다.최근 김연아는 자신의 인스타그램에 "Dior Médaillon Flap Bag"이라며 명품 브랜드 해시태그와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 김연아는 크림 컬러 니트에 리본 장식이 더해진 상의를 착용하고 블랙 스커트와 블랙 숄더백을 매치한 모습으로 카메라를 바라보고 있다. 깔끔하게 넘겨 묶은 헤어스타일과 자연스러운 메이크업이 어우러지며 단정한 분위기를 완성했고 벽면에 놓인 책과 오브제들이 차분한 공간의 무드를 더했다.또 다른 사진에서 김연아는 팔짱을 낀 채 정면을 응시하며 담백하면서도 세련된 매력을 드러냈다. 크림 톤 상의와 블랙 가방의 대비가 깔끔한 인상을 만들었고 골드 장식이 더해진 가방이 자연스럽게 포인트가 됐다.이어 공개된 사진에서는 가방을 손으로 잡은 채 시선을 아래로 내리고 있다. 상의의 리본 디테일과 소매 버튼 장식, 손가락에 착용한 액세서리가 어우러지며 클래식한 스타일링을 완성했으며 절제된 포즈 속에서도 우아한 분위기가 돋보였다.김연아는 화려한 연출 없이도 단정한 스타일과 차분한 표정만으로 존재감을 드러냈다. 깔끔한 공간과 절제된 컬러 조합이 어우러지며 특유의 고급스러운 분위기를 더욱 돋보이게 했다.팬들은 "두상이 저리 작고 이뿌다니 갓연아", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "발레하러 가는 고등학생 같네", "오늘 헤어 진짜 퀸임", "골져스" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 김연아와 포레스텔라 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 김연아는 1990년생이며 고우림은 1995년생으로 두 사람은 5살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr