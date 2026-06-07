사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

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사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 화려한 무대 조명 아래 순백의 드레스를 입고 노래하는 모습으로 팬들의 시선을 사로잡았다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 "🤍💜🩷"이라는 다양한 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 송가인은 무대 위에서 공연을 펼치고 있는 모습이다. 레이스 디테일이 더해진 화이트 미니드레스를 입은 송가인은 마이크를 두 손으로 잡은 채 눈을 감고 서 있으며 뒤편에는 분홍빛 꽃이 가득한 화면이 펼쳐져 있어 한층 몽환적인 분위기를 자아낸다. 길게 내린 헤어와 반짝이는 귀걸이, 드레스 전면의 장식 디테일까지 어우러지며 우아한 무대 스타일링을 완성했다.이어진 사진에서는 송가인이 마이크를 들고 노래를 부르며 관객과 호흡하는 모습이 포착됐다. 분홍색과 보라색 원형 조명이 가득한 배경 앞에서 자연스럽게 손동작을 더하며 무대를 이끌고 있으며 밝게 웃는 표정에서는 공연을 즐기는 여유가 느껴진다. 또 다른 사진에서는 푸른빛 조명과 강렬한 스포트라이트가 무대를 채운 가운데 송가인이 노래에 집중한 모습이 담겨 있어 현장의 생생한 분위기를 전한다.마지막 사진에서는 보라색과 파란색 계열의 무대 그래픽을 배경으로 송가인이 마이크를 들고 노래를 이어가고 있다. 화려한 LED 화면과 조명이 무대를 가득 채우고 있지만, 단정한 화이트 드레스와 또렷한 존재감 덕분에 시선은 자연스럽게 송가인에게 향한다. 공연 순간마다 다른 분위기가 연출되면서도 무대 전체를 안정적으로 이끄는 모습이 인상적이다. 송가인은 키 153에 몸무게 44kg로 알려졌다.사진을 본 팬들은 "내가수님 사랑 안 하기가 쉽지 않아요", "늘 응원합니다", "넘 이쁘잖아요", "이뿐사진 자주 올려주세요", "인형은 노래한다", "너무 예쁘신거 아니에요" 등의 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.한편 1986년생인 송가인은 40세이며 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 자신을 둘러싼 '가짜뉴스'에 해명한 바 있다. 송가인은 방송에서 "서울 강남구 역삼동에 사는 중인데 제 집은 아니고 전세로 살고 있다"고 설명했다. 허영만이 "그동안 집 여러 채 살 돈 벌었지 않나"라고 묻자 송가인은 "사람들이 그렇게 생각하더라"며 "유튜브 가짜 뉴스도 보면 저는 이미 건물을 산 사람이고 누구랑 결혼해서 애가 둘이라 하고 200억 재산이 있다고 하는데 가짜 뉴스 보지 마시라"고 당부했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr