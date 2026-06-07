사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

사진 = 이민정 인스타그램

배우 이민정이 시크한 패션부터 일상 식사, 이병헌을 비롯한 가족과 함께한 순간까지 담은 근황 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.최근 이민정은 별다른 멘트 없이 자신의 인스타그램에 다수의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 이민정은 화이트 배경의 스튜디오 공간에서 촬영 중인 모습이다. 베이지 컬러 재킷을 걸친 채 선글라스를 착용하고 허리에 손을 올린 모습은 절제된 포즈만으로도 강한 존재감을 드러낸다. 또 다른 사진에서는 목 부분을 묶은 베이지 톤 의상과 선글라스를 매치해 세련된 분위기를 완성했다. 꾸밈을 최소화한 배경 속에서도 이민정의 또렷한 옆선과 시크한 표정이 자연스럽게 시선을 끈다.이어 공개된 사진에는 한식 한 상이 담겼다. 흰쌀밥과 국, 생선구이, 김치와 여러 반찬이 정갈하게 차려져 있으며 따뜻한 집밥 같은 분위기가 느껴진다. 화려한 촬영 사진과는 또 다른 소박한 일상이 담겨 눈길을 모은다.마지막 사진에는 나무 진열장이 가득한 실내 공간에서 이병헌과 딸이 손을 잡고 걸어가는 뒷모습이 담겼다. 민트색 원피스를 입은 딸과 캐주얼한 차림의 이병헌이 나란히 진열장을 바라보며 걸어가는 모습은 특별한 연출 없이도 자연스러운 가족의 한 순간을 보여준다. 이민정은 화보 같은 비주얼과 평범한 일상을 한 게시물 안에 담아내며 다채로운 매력을 전했다.사진을 본 팬들은 "정말 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "사진들 다 너무 멋져요", "화보 사진들을 더 보고 싶네요", "너무 맛있는 메뉴랑 시크한 언니사진의 조화" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 이민정은 2013년 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이민정은 최근 유튜브 채널 '이민정'을 개설해 팬들과 활발히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr