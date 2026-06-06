사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

'나는솔로' 30기에 출연해 현실 커플이 된 옥순과 영수가 달달한 투샷을 공개했다.최근 30기 영수는 자신의 인스타그램에 "이상하게 기력이 없던 날"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 30기 영수는 식물이 가득 놓인 아늑한 카페 공간에 앉아 스마트폰으로 거울 셀카를 남기고 있다. 나무 테이블 위에는 아이스커피 한 잔이 놓여 있고, 짙은 블루 톤 반소매 티셔츠와 블랙 팬츠를 매치한 편안한 차림이 자연스러운 분위기를 더한다. 곳곳에 배치된 화분과 따뜻한 색감의 인테리어가 어우러지며 차분한 무드를 완성했다.또 다른 사진에서는 붉은 벽돌 건물 앞 야외 테이블 옆에 앉아 있는 모습이 담겼다. 은은한 조명이 켜진 벽등과 화분들이 주변을 채우고 있는 가운데 30기 영수는 의자에 기대 한쪽을 바라보며 여유로운 분위기를 자아냈다. 단정한 자세와 담백한 표정이 사진 전체에 잔잔한 감성을 더했다.이어 공개된 거울 사진에서는 30기 옥순과 함께한 투샷이 시선을 끈다. 커다란 빈티지 스타일 거울 속에서 30기 영수는 옥순의 허리를 감싸 안고 있으며, 30기 옥순은 휴대전화로 사진을 촬영하며 윙크를 짓고 있다. 밝은 톤의 의상을 입은 30기 옥순과 편안한 캐주얼룩의 30기 영수가 자연스럽게 밀착한 모습은 보는 이들에게 미소를 안겼다. 카페 내부의 따뜻한 조명과 라탄 의자, 식물 장식까지 어우러지며 두 사람만의 편안한 분위기를 더욱 돋보이게 만들었다.사진을 본 팬들은 "예쁜옥수동 커플이다", "늘 응원합니다", "옥순님 진짜 같은 여자가 봐도 전기수 통들어 가장 현명하고 밝고 예쁘심", "화이팅", "증말 최애커플", "멋지고 예쁘고 다하는 옥수동" 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다. 댓글 중에는 여자친구인 30기 옥순이 "끌어! 올려~~~~~~!!!!!"라며 응원하는 멘트도 있어 시선을 모은다.한편 1992년생인 30기 옥순은 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 동갑내기 영수와 '현실 커플'로 발전했고 현재 두 사람은 최근 SBS 플러스 예능 '선배의 참견' 커플 MC로 나서 많은 응원을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr