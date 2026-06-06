사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

사진 = 문상민 인스타그램

키 190cm로 알려진 배우 문상민이 명품 브랜드와 함께한 사진을 공개해 비주얼을 자랑했다.최근 문상민은 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 명을 언급하며 하트 이모지를 붙인 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 문상민은 붉은색 벽을 배경으로 베이지 컬러 니트를 입고 서 있다. 기하학적인 패턴이 들어간 니트 위로 검은 스카프를 가볍게 둘러 포인트를 더했으며, 손을 주머니에 넣거나 벽에 기대는 자연스러운 자세만으로도 여유로운 분위기를 만들었다. 액자와 선반이 놓인 공간, 그리고 강렬한 레드 톤 배경이 어우러지며 문상민의 또렷한 이목구비를 한층 돋보이게 했다.다른 사진에서는 같은 공간 안에서 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 붉은 벽면에 드리운 조명과 그림자가 자연스럽게 이어지며 차분하면서도 세련된 무드를 완성했고, 문상민 특유의 부드러운 미소가 더해져 시선을 끌었다.이어 공개된 사진에서는 'HERMÈS PARIS' 로고가 보이는 공간 앞에 선 문상민의 모습이 담겼다. 문상민은 목에 두른 스카프를 손으로 가볍게 잡은 채 옆을 바라보고 있으며, 우드 톤 벽면과 밝은 조명이 어우러진 공간 속에서 깔끔한 스타일링을 선보였다. 화려한 연출 없이도 자연스럽게 완성된 분위기가 인상적이다.사진을 본 팬들은 "예쁘고 멋지고 혼자 다하네 증말", "늘 응원합니다", "문상민은 사랑입니다", "화이팅", "진짜 잘생겼다", "늘 멋져요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 2000년생으로 26세인 문상민은 드라마 '은애하는 도적님아'와 넷플릭스 영화 '파반느'를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 '20대 대표 배우'로서의 존재감을 각인시켰다. 문상민은 넷플릭스 시리즈 '뷰티 인 더 비스트'를 차기작으로 택했는데 이 작품은 늑대로 변하는 비밀을 지닌 주인공이 대학 생활과 사랑, 정체가 드러날 위기 속에서 성장해 나가는 청춘 판타지 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr