공현주가 한강 러닝을 즐겼다. / 사진=공현주 SNS

공현주가 한강 러닝을 즐겼다. / 사진=공현주 SNS

배우 공현주가 육아 속 잠깐의 휴식을 즐기며 건강 관리에 나섰다. 이란성 쌍둥이 남매를 키우고 있는 공현주는 "살기 위해 운동한다"며 현실 육아맘의 솔직한 고충을 털어놔 웃음을 안겼다.공현주는 5일 자신의 SNS에 "한강에서 러닝 도전! 만 3세.. 미운 4살이라고 부르는 시기.. 이제는 날씬해지기 위해서가 아니라 살기 위해서... 운동"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 공현주는 한강공원으로 러닝에 나선 모습이다. 편안한 운동복과 모자를 착용한 그는 해질녘 한강을 배경으로 여유를 즐기고 있다. 손가락 끝으로 둥근 달을 가리키는 포즈를 취하며 장난기 가득한 모습을 보여주기도 했다.또 다른 사진에는 한강 풍경을 바라보는 뒷모습이 담겼다. 육아로 바쁜 일상 속에서도 틈을 내 운동에 나선 모습이 눈길을 끈다. 화장기가 거의 없는 수수한 얼굴에도 변함없는 미모와 건강한 에너지가 돋보인다. 공현주는 해시태그로 "#초보러너 #애둘맘 #육아휴식"을 덧붙이기도 했다.1984년생 공현주는 2001년 데뷔했다. 그는 10년가량 알고 지냈던 1살 연상의 금융업계 종사자와 2019년 결혼했다. 2023년 이란성 쌍둥이인 아들, 딸을 얻었다.공현주는 드라마 '너는 내 운명', '호텔킹', '사랑은 방울방울', '우아한 가', '하이클래스' 등에 참여했다. 이후에는 '약한영웅' 시리즈에 연시은 어머니 역으로 특별 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr