홍진경이 모델다운 패션 소화력을 보여줬다. / 사진=홍진경 SNS

홍진경이 모델다운 패션 소화력을 보여줬다. / 사진=홍진경 SNS

배우 홍진경이 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 종잇장처럼 마른 몸매와 모델 출신다운 비율로 시선을 사로잡았다.홍진경은 5일 자신의 SNS에 "동희 아니고 동휘가 만든 옷!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 홍진경은 블랙 티셔츠와 데님 팬츠를 매치한 뒤, 하늘색 재킷과 아이보리 컬러 아우터를 번갈아 입는다. 검은 볼캡과 대형 토트백을 더한 심플한 착장을 선보인다.홍진경의 종잇장처럼 얇은 몸매가 눈길을 끈다. 넉넉한 핏의 아우터를 걸친 홍진경은 가녀린 라인과 모델 출신다운 비율을 자랑했다. 모자를 푹 눌러쓴 채 자연스럽게 포즈를 취하는 모습에서는 무심한 듯 시크한 매력도 엿보인다.팔로워들은 "진경아 사이즈 좀 큰거 같은데. 나한테 맞을 듯", "언니 얼굴이 너무 작고 매력있고 옷도 너무 예쁘네요", "괜히 패셔니스타가 아님" 등 반응을 보였다.홍진경은 다양한 예능 프로그램과 유튜브 채널을 통해 활발히 활동 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr