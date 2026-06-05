장신영, 강경준 / 사진 = 장신영 SNS

배우 장신영이 남편 강경준과의 건재한 부부애를 과시했다.4일 장신영은 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 캐주얼한 차림으로 서울의 한 식당에서 식사를 즐기는 장신영의 모습이 담겼다. 그는 내추럴한 웨이브 머리와 얇은 흰색 반소매 티셔츠를 입고 환한 미소를 지어 수수한 매력을 자아냈다.특히, 함께 공개된 다른 사진에는 볼캡을 쓰고 식당 밖을 나서는 의문의 남성 실루엣이 포착돼 눈길을 끌었다. 장신영과 함께 식사를 한 해당 남성은 남편이자 배우 강경준인 것으로 보인다. 두 사람은 공개 데이트를 즐기며 굳건한 부부애를 자랑했다.앞서 강경준은 2023년 상간남으로 지목돼 5000만 원 이상의 손해배상청구 소송을 당한 바 있다. 당시 강경준 측은 상대방의 청구를 받아들이고 소송을 종결하며 사실상 불륜을 인정했다. 이에 장신영은 "오직 아이들을 위해 다시 한 가정 안에서 살아가려 한다"며 이혼 거부 의사를 밝혔다.한편, 장신영은 전남편과의 사이에서 낳은 아들을 홀로 키우던 중 2018년 배우 강경준과 결혼해 이듬에 둘째 아들을 품에 안았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr