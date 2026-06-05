사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

말도 많고 탈도 많아 우여곡절이 많았던 '나는솔로' 31기 경수가 여자친구 순자에 대한 애정을 드러냈다.최근 경수는 자신의 인스타그램에 SBS PLUS/ENA '나는솔로' 31기 방송 캡처본을 올리며 장문의 글을 올렸다.경수는 "방송이 끝난지 일주일이 지난 지금 저는 예상치 못했던 과분한 관심과 응원을 받으며 하루하루 감사한 마음으로 지내고 있습니다"며 "처음 솔로나라에 입소 연락을 받았을 때부터 퇴소하는 순간까지 5박 6일이라는 시간 동안 정말 정신없이 몰입하면서 보냈습니다"고 밝혔다.이어 "이후 방송을 통해 제 모습을 다시 돌아보면서 스스로 부족한 부분을 많이 느꼈고 앞으로 더 나은 사람이 되어야겠다고 생각했습니다"며 "물론 방송의 재미와 방향을 위해 편집된 장면도 있고 해명하고 싶은 순간들도 많지만 아쉽거나 행복한 장면에서의 모든 모습이 결국 제 모습이었을 거라고 생각합니다"고 소감을 밝혔다.그러면서 "매서운 겨울 바람 속에서 함께 고생하고 멋지게 방송을 만들어주신 피디님과 감독님 그리고 수많은 제작진 분들께 감사하다는 마음을 전하고 싶습니다"며 "더불어 숱한 오해 속에서도 31기 경수를 믿고 따뜻한 시선으로 지켜봐주신 시청자 여러분께도 진심으로 감사드립니다"고 인사를 전했다.경수는 "Good morning.. Good afternoon.. Good night.."라며 영화 '트루먼쇼' 대사를 인용한 뒤 순자 본명을 불렀다. 경수는 "너무 사적인 얘기라 마지막에 적는 거 이해해줘 민망하지만 처음부터 끝까지 믿어줘서 고맙고 또 미안해 방송 보는 동안 너무 고생 많았어 앞으로는 더 예쁘게 만나자"라며 애정을 드러냈다. 이를 본 순자는 경수에게 댓글로 "내 도깨비"라며 사랑을 표현했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr