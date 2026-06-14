'천만 배우' 타이틀을 얻은 박지훈이 겸손함의 비결로 가족을 꼽았다./사진제공=YY엔터테인먼트

워너원 박지훈이 '취사병 전설이 되다' 주연으로 활약하고 있다./사진제공=티빙

'천만 배우' 타이틀을 얻은 박지훈이 겸손함의 비결로 가족을 꼽았다./사진제공=YY엔터테인먼트

"계속 같은 스탠스를 유지하는 건 가족 덕분인 것 같아요."'천만 배우' 타이틀을 얻은 박지훈이 겸손함의 비결로 가족을 꼽았다. 최근 서울 종로구의 한 카페에서 진행된 라운드 인터뷰에서 그는 어린 시절 로또 3등에 당첨됐던 아버지와의 일화를 꺼내며 현재의 자신을 만든 배경을 이야기했다.티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 총 대신 식칼, 탄띠 대신 앞치마를 두른 이등병 강성재가 '전설의 취사병'으로 성장하는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 박지훈은 극 중 의문의 능력을 얻게 된 뒤 전설의 취사병으로 거듭나는 강성재 역을 맡아 극을 이끌었다.작품은 공개 직후 티빙 오리지널 드라마 가운데 최근 3년 기준 첫 주 최다 유료 가입자를 기록했다. 이후 3주 연속 유료 가입 기여자 수 1위에 오르며 흥행을 이어갔다. 박지훈 역시 코믹과 판타지, 성장 서사를 자연스럽게 오가며 주연 배우로서 존재감을 보여줬다.박지훈은 올해 2월 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'로 1688만 관객을 동원하며 '천만 배우' 타이틀을 얻은 뒤 곧바로 '취사병 전설이 되다'를 선보였다. 무게감 있는 사극 속 단종에서 유쾌한 취사병 강성재까지 전혀 다른 결의 캐릭터를 소화하며 연기 스펙트럼을 넓혔다.1999년생인 박지훈은 2006년 MBC '주몽'으로 데뷔했다. 이후 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 출연하며 대중적 인지도를 끌어올렸다. 당시 시그널송 무대 엔딩에서 선보인 윙크 한 번으로 화제를 모았고, 1차 순위 발표식에서는 101명의 연습생 가운데 유일하게 100만 표를 돌파하며 1위에 올랐다. 이후 단 한 번도 3위 아래로 내려가지 않은 채 최종 2위로 워너원에 합류했다.작품이 연달아 흥행하고 있지만 박지훈은 데뷔 초부터 유지해온 태도에는 큰 변화가 없다고 했다. 그는 그 이유로 가족을 꼽았다. 그는 "어릴 때 아버지가 형이랑 나, 어머니에게 갖고 싶은 게 있냐고 물어보셨다"며 "갑자기 왜 그러시냐고 했더니 로또에 당첨돼서 하나씩 사주려고 한다고 하셨다"고 말했다. 이어 "3등이었던 걸로 기억하는데 사실 그 정도면 크게 기뻐할 수도 있지 않나. 그런데 가족들은 늘 담담했다"며 "그런 모습을 보고 자라서 나도 자연스럽게 그렇게 된 것 같다"고 미소 지었다.웹툰 원작 캐릭터 강성재를 연기하는 과정에 관해서도 설명했다. 박지훈은 "웹툰을 보니 내가 받은 대본과는 다른 부분도 있더라"며 "특히 성재가 이성을 많이 만나는 설정이 있어서 '내가 생각한 성재와는 다르다'는 느낌을 받았다"고 말했다.이어 "웹툰을 끝까지 다 보기보다는 대본을 중심으로 공부했다"며 "'연애혁명'이나 '약한영웅' 때도 비슷했다. 웹툰에서 표현할 수 있는 것과 드라마에서 표현할 수 있는 것은 다르다고 생각했다"고 밝혔다. 그러면서 "성재가 처음 자대 배치받고 들어왔을 때의 어리바리하고 순수한 모습을 담아내려고 노력했다"고 설명했다.현재 배우로서 자신의 위치를 묻자 음식의 맛에 비유해 답했다. 그는 "지금까지는 단맛, 쓴맛 정도만 표현한 것 같다"며 "앞으로는 더 다양한 맛을 경험해보고 싶다"고 말했다. 이어 "아직 해보지 못한 악역도 있고 정말 나쁜 인물이나 범죄자, 누아르 장르도 해보고 싶다"며 "내가 아직 느껴보지 못한 맛들이 있다. 그런 역할들을 통해 새로운 모습을 보여드리고 싶다"고 전했다.'천만 배우' 타이틀을 얻은 뒤 달라진 점에 대해서는 "솔직히 내 안의 변화는 없는 것 같다"고 답했다. 박지훈은 "감사한 마음뿐"이라며 "소중한 작품을 만났고 좋은 선배님들을 얻었다는 생각이 가장 크다. 그 이상도 이하도 아닌 것 같다"고 말했다.바쁜 일정 속에서도 포기할 수 없는 것으로는 수면과 운동을 꼽았다. 그는 "잠은 정말 포기할 수 없다. 누우면 바로 자는 편이라 수면을 굉장히 중요하게 생각한다"고 말했다. 이어 "최근에는 건강 관리를 위해 사이클도 타고 있다"며 "자전거를 직접 사서 조립했다. 식사 후 30분 정도 땀복을 입고 오르막길을 오르내리며 운동한다"고 밝혔다. 그러면서 "특별한 관리는 아니지만, 꾸준히 하고 있다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr