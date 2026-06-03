박한별 / 사진 = 박한별 SNS

배우 박한별(41세)이 변함없는 미모를 자랑했다.2일 박한별은 자신의 SNS에 "갸루가 된 이야기는 다음주 '#박한별하나' 채널에서"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다. 공개된 영상에서 박한별은 파격적인 금발 헤어와 진한 아이메이크업으로 포인트를 준 갸루 스타일링을 선보였다.특히, 메이크업 전 그의 내추럴한 모습이 눈길을 끌었다. 박한별은 잡티 하나 없는 깔끔한 피부와 선명한 이목구비로 수수한 매력을 자아냈다. 그는 나이가 믿기지 않는 동안 미모를 자랑해 놀라움을 안겼다. 해당 영상을 접한 팬들은 "민낯도 예쁘네", "물광 피부 대박" 등 열띤 반응을 쏟아냈다.한편, 박한별은 2017년 사업가와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 그는 결혼 2년 만에 제주에 정착해 카페를 운영 중인 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr