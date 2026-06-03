박명수 / 사진 = 롤링썬더 유튜브 채널

방송인 박명수가 '무한도전' 재결합 가능성에 입을 열었다.2일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '험한 곳을 찾아와버렸네. 명수 신여성 나들이'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 박명수는 게스트로 출연해 화려한 입담을 자랑했다.이날 그는 MBC '무한도전'의 재결합 가능성을 묻는 질문에 "안 될 것 같다"고 선을 그으며 "(시청자분들이) 좋은 추억으로 생각해 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.박명수는 동료 정준하와 함께 운영 중인 유튜브 채널 '하와수'를 언급하며 "우리 둘의 자료를 활용할 수 있는 곳이 오직 MBC뿐인 현실적인 문제도 있다"고 설명했다. 그러면서도 "지금도 무한도전 덕분에 관련 행사(무도런)를 할 수 있는 것 아니겠냐"라며 프로그램 애청자들을 향한 고마움을 표했다.앞서 박명수는 여러 유튜브 채널에 출연해 무한도전 종영 당시의 심경을 밝힌 바 있다. 당시 그는 "개인적으로는 마지막 회 촬영할 때로 돌아가고 싶다. 어떻게든 멤버들을 설득해서 프로그램을 이어가게 했을 것"이라며 적극적으로 설득하지 못한 것에 대한 아쉬움을 토로했다.한편, 박명수가 출연했던 MBC '무한도전'은 2006년 첫 방영 이후 12년 만에 종영했다. '무한도전'은 방송인 유재석, 박명수를 비롯해 노홍철, 정준하, 하하, 길 등 유명 셀럽을 배출해 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr