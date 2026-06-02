사진=이민정 유튜브

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개그맨 황제성이 대학 시절 이민정의 첫인상을 솔직하게 털어놨다.2일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '성대 동기들과 다시 놀러온 내 친구 제성이 제성이~ *황제성 인생설명회'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 성균관대 연극영화과 동기들과 함께 황제성의 학창 시절과 대학 생활을 추억했다. 황제성은 순천에서 상경해 대학에 입학했던 당시를 떠올리며 "우리 동기들이 너무 예뻤고 다들 연예인 같았다"고 말했다.황제성은 "학교에 들어왔는데 사람들이 '이민정이래, 이민정' 하더라"면서 "동기에게 물어봤더니 '너 몰라? 압구정 3대 여신 아니냐'고 했다. 여신이 우리 학교에 들어온다고 해서 놀랐다"고 밝혔다.특히 황제성은 이민정의 첫인상을 독특하게 표현해 웃음을 자아냈다. 그는 "누나는 약간 베스트셀러 작가인데 병 걸린 작가처럼 들어왔다"고 말했고, 이민정은 "그게 무슨 말이냐"며 폭소했다.황제성은 "시골에서 올라온 내 시선이었다. 영화에 보면 호수 있는 별장에서 숄을 걸치고 글 쓰는 작가가 있지 않나. 그런 느낌이었다"고 설명했다. 이어 "항상 팔이 있는 옷인데도 팔을 넣지 않았다. 내가 경험해 보지 못한 부티가 났다"고 덧붙였다.이에 이민정은 "그때는 니트나 옷을 어깨에 걸치는 패션이 유행이었다"며 당시 스타일을 설명했다.황제성은 대학 시절 자신이 화려한 동기들 사이에서 주눅이 들었다고 털어놨다. 그는 "동기들이 다 유명하고 멋있어 보였다"며 "나는 은근한 아웃사이더였다"고 말했다.이민정과 동기들도 이에 공감했다. 동기는 "재성이는 아웃사이더까지는 아닌데 은근히 사이드에 있었다"고 전했다."'은싸(은근한 아웃사이더)'라는 표현이 딱 맞는다"고 인정한 황제성은 "나는 예쁜데 예쁜 척하는 사람에게는 경직되는 편이다. 민정 누나는 털털했다. 코에 손가락도 넣고 그랬다"고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.황제성은 대학 시절을 돌아보며 "너희들과 더 오래 학교생활을 하고 싶었지만 9살 어린 동생 때문에 일찍 군대에 갔다"고 말했다. 이어 "그래도 대학에서 만난 동기들과의 추억은 아직도 특별하다"고 전했다.한편 황제성은 성균관대 졸업생이라는 사실이 알려진 뒤 8년 다니던 고깃집 사장이 "대학 나왔어요?"라고 물었다고 전해 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr