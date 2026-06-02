한혜진이 가족과 여유로운 시간을 보냈다. / 사진=한혜진 SNS

한혜진이 가족과 여유로운 시간을 보냈다. / 사진=한혜진 SNS

배우 한혜진이 초여름 가족과 함께한 평온한 일상의 순간을 공유했다. 어느새 한혜진과 키도 몸집도 비슷하게 자라고 있는 딸의 모습이 눈길을 끈다.한혜진은 1일 자신의 SNS에 "벌써 6월. photo by ki & 희선이"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 초록빛 정원과 공원, 산책로 등을 배경으로 여유로운 시간을 보내는 한혜진의 모습이 담겼다.특히 눈길을 끈 것은 훌쩍 성장한 11살 딸의 모습이다. 한혜진은 꽃이 만개한 정원에서 딸을 꼭 안은 채 환한 미소를 짓고 있다. 엄마 품에 안긴 딸은 어느새 한혜진의 어깨 높이까지 자란 모습으로 시선을 사로잡았다. 한혜진의 청초하고 내추럴한 분위기도 눈길을 끈다. 딸에게서도 엄마 한혜진의 고상한 분위기가 느껴진다.'photo by ki'라는 문구에서 알 수 있는 남편 기성용이 찍어준 사진들에서는 아내를 향한 애정이 느껴진다.한혜진은 8살 연하의 축구선수 기성용과 2013년 결혼했으며, 슬하에 2015년생 딸 하나를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr