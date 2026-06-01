'히든아이'에서 故 김창민 감독 사망 사건을 조명한다. / 사진제공=MBC에브리원

'히든아이'에서 故 김창민 감독 사망 사건을 조명한다. / 사진제공=MBC에브리원

'히든아이'에서 故 김창민 감독 사망 사건과 관련된 녹취 파일이 공개된다.1일 방송되는 MBC에브리원 '히든아이'에서는 故 김창민 감독 사망 사건을 조명한다. 한편 故 김창민 감독 사망 사건은 최근 검찰이 가해 남성들을 상해치사가 아닌 살인 혐의로 기소하며 사회적 공분을 불러일으킨 바 있다.이날 방송에서는 지난해 10월 발달장애 아들과 식당을 찾았다가 집단 폭행을 당해 숨진 김창민 감독 사건을 다룬다. 김 감독은 당시 가해 남성들에게 무차별 폭행을 당한 뒤 의식을 잃고 쓰러졌고, 뇌사 판정을 받은 지 18일 만에 결국 세상을 떠났다.사건 초기에는 가해자들에게 상해치사 혐의가 적용됐지만, 전담 수사팀의 추가 수사 과정에서 새로운 정황이 밝혀졌다. 특히 방송에서는 가해 남성 A가 지인과의 통화에서 "죽이려고 때렸다"는 취지로 말한 녹취가 공개되면서 모든 이들이 분노한다. 해당 녹취를 통해 검찰은 기존 판단을 뒤집고 살인 혐의를 적용한 것으로 알려졌다.사건 이후 가해 남성들의 행적도 공개된다. 이들은 휴대전화를 해지하는 등 증거 인멸을 시도한 정황이 포착된 데 이어, 한 유튜브 채널에 출연해 "가해자로 불리는 것이 불편하다"는 취지의 발언을 한 것으로 전해진다. 여기에 활동명 '범인'으로 힙합 음원까지 발매한 사실이 알려지며 충격을 안긴다. 이를 지켜보던 김동현은 "고인을 조롱하는 것 같다"며 분노를 감추지 못한다.故 김창민 감독 사건의 충격적인 진실은 이날 오후 8시 30분에 방송되는 '히든아이'에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr