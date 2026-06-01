서장훈 / 사진=텐아시아 DB

KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’ 367회에서는 냉랭한 관계로 살아가는 부모님 사이에서 힘들어하고 있다는 19세 대학생 사연자가 출연한다. / 사진제공= KBS JOY 무엇이든 물어보살

방송인 서장훈이 상녀자에게 조언했다.1일 밤 8시 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 367회에서는 냉랭한 관계로 살아가는 부모님 사이에서 힘들어하고 있다는 19세 대학생 사연자가 출연한다.사연자는 "엄마, 아빠가 남보다도 못한 사이처럼 지낸다"며 "외동딸인 제가 어떻게 중재해야 할지 모르겠다"고 입을 연다. 그는 부모님이 아주 어릴 때부터 기념일도 챙기지 않을 만큼 냉랭한 사이였다며 "가족끼리만 외식한 기억도 거의 없다"고 털어놓는다.특히 사연자는 부모님의 관계가 점점 더 멀어진 이유로 아버지의 극단적인 절약 습관을 언급한다. 가난한 환경에서 자란 아버지는 음식이나 물건을 버리는 걸 유독 아까워했다며 식당에서 남은 음식을 포장하는 것은 물론, 뷔페에서 디저트를 따로 챙겨오거나 다른 테이블에 남겨진 치킨까지 가져와 먹은 적도 있다고 밝힌다. 이에 이수근은 "어머니가 아버지의 절약 습관에 학을 떼신 것 같다"고 말한다.사연자는 "엄마는 아빠와 대화를 거의 하지 않는다"며 "가끔 아빠가 어디 가냐고 물어봐도 대답조차 안 하실 때가 있다"고 설명한다. 이어 "작년 부부 싸움 끝에 부모님이 '1년만 더 버티자'고 말하는 걸 듣고 이혼하실까 봐 너무 걱정된다"고 고백한다.이를 들은 서장훈은 "20년 넘게 냉랭한 관계를 유지해왔다면 단순히 중재한다고 해결될 문제는 아닐 수 있다"고 현실적으로 짚는다. 이어 "재산 분할 문제 때문에 이혼을 쉽게 결정하지 못하는 걸 수도 있다"며 조언한다. 그러면서도 서장훈은 "부모님 사이가 좋지 않으면 결국 자녀가 가장 힘들다"며 "딸 앞에서만큼은 서로 냉랭한 모습을 덜 보여주셨으면 좋겠다"고 안타까운 마음을 전한다.'무엇이든 물어보살' 367회는 1일 밤 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr