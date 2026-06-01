엄정화가 조카인 엄태웅 딸과의 셀카를 공개했다. / 사진=엄정화 SNS

엄태웅이 딸과 함께 엄정화의 팝업 행사에 참석했다. / 사진=엄정화 유튜브 캡처

엄정화가 조카 지온 양을 향한 깊은 애정을 나타냈다. 지온 양은 성숙해진 모습으로 놀라움을 자아냈다.지난달 29일 유튜브 채널 'Umaizing 엄정화TV'에는 '나의 온앤오프'라는 영상이 공개됐다.엄정화는 '엄메이징 슈퍼마켓 팝업'을 열었다. 많은 지인, 가족도 이 자리를 찾았다. 동생인 엄태웅과 조카 지온 양도 있었다.조카를 본 엄정화는 "아까 얘 들어오는데 아가씨가 들어오는 줄 알았다. 예뻐서"라며 '조카 사랑'을 내비쳤다. 엄태웅도 "그치?"라며 맞장구쳤다.엄정화는 조카가 휴대폰으로 보여주는 뭔가를 함께 보며 웃기도 했다. '훌쩍 커서 이젠 내 친구 같은 지온이'라는 자막으로 조카를 향한 애정을 보여줬다. '오랜만에 가족들과 도란도란 이야기 나누니까 행복이 이런 거다는 생각이 들더라'는 자막으로 가족애도 표현했다.이날 엄정화는 SNS에도 "엄메이징 슈퍼마켓이 좋아하는 멋진 브랜드들과 함께했다. 놀러와준 친구들의 모습에 더 더 행복해진 날이었다"라고 글을 올리고, 조카 엄지온 양과의 셀카를 공개했다. 과거 '슈퍼맨이 돌아왔다' 출연 당시보다 부쩍 자라 키가 자라고 성장한 모습었다. 고모 엄정화보다도 큰 모습이 놀라움을 자아냈다.엄태웅과 윤혜진은 2013년 결혼해 그해 딸 엄지온을 낳았다. 2013년생인 엄지온은 175cm까지 키가 큰 것으로 알려졌다. 현재 선화예술중학교에 재학 중인 것으로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr