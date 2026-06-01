배우 김민하가 엘리베이터 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. / 사진=김민하 SNS

배우 김민하가 다이어트 후 근황을 알렸다.김민하는 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "오랜만에 분리수거"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김민하가 편안한 차림으로 엘리베이터에 탑승한 모습. 공병 2개를 들고 있는 그는 다소 힘이 없어 보이는 얼굴을 보여 눈길을 끌었다.한편, 김민하는 최근 7kg 감량에 성공한 것을 알려졌다. 그는 차기작으로 넷플릭스 영화 '우리 태양을 흔들자' 출연 제안을 긍정 검토 중인 것으로 전해졌다. 해당 작품은 시한부 인생을 살던 이방인 둘이 만나 삶의 의미와 진정한 사랑을 찾아 나가는 과정을 그린 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr