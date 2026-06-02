'닥터 섬보이' 이재욱과 신예은이 응급 상황을 마주한다./사진제공=ENA
'닥터 섬보이' 이재욱과 신예은이 응급 상황을 마주한다./사진제공=ENA
'닥터 섬보이' 이재욱과 신예은이 응급 상황을 마주한다.

ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이' 측은 2일 각양각색의 환자와 주민들을 만난 도지의(이재욱 분)와 육하리(신예은 분)의 모습을 공개했다.

'닥터 섬보이'는 첫 방송에서 쉼 없이 사건이 터지는 도지의의 섬 생활 적응기와 육하리와의 예측 불가한 인연을 그렸다. 특히 트라우마에 시달리던 도지의의 불안을 잠재운 육하리의 등장은 외딴섬에서 펼쳐질 두 사람의 관계에 궁금증을 더했다.

사진에는 응급 환자를 마주한 도지의와 육하리의 모습이 담겼다. 모두가 퇴근한 저녁, 수술에 집중한 도지의와 걱정 어린 표정의 육하리가 포착돼 어떤 상황이 벌어진 것인지 관심이 쏠린다.
'닥터 섬보이' 이재욱과 신예은이 응급 상황을 마주한다./사진제공=ENA
'닥터 섬보이' 이재욱과 신예은이 응급 상황을 마주한다./사진제공=ENA
다음 날 편동 보건지소를 뒤흔든 민원 현장도 공개됐다. 격앙된 채 항의를 이어가는 이장수(김기천 분) 앞에서 도지의는 당황한 기색을 감추지 못한다. 늘 밝은 모습을 보였던 육하리 역시 굳은 표정으로 상황을 지켜보고 있어 또 다른 사건을 예고한다.

이장 박춘식(우현 분)의 분노도 이어진다. 앞서 도지의는 심근경색으로 쓰러진 박춘식을 구한 바 있다. 박춘식의 화가 향한 곳이 어디일지에도 관심이 쏠린다.

제작진은 "오늘(2일) 공개되는 2회에서는 파란만장했던 첫 만남을 지나 외딴섬에서 자꾸만 마주치는 도지의와 육하리의 케미스트리를 기대해달라"면서 "편동 보건 지소에서 마주한 도지의와 육하리의 협진 역시 펼쳐진다. 다양한 사연을 가진 환자들을 치료하며 성장하고 변화할 두 사람의 관계를 지켜봐 달라"고 전했다.

한편 '닥터 섬보이' 1회는 전국 4.0%, 수도권 3.6%의 시청률을 기록했다. 이는 ENA 월화드라마 역대 첫 방송 최고 기록이다. 분당 최고 시청률은 전국 4.5%까지 오르며 동시간대 전 채널 1위를 차지했다. 다만 지난달 26일 종영한 전작 '허수아비' 최종회 시청률 8.1%와 비교하면 절반 수준의 출발이다. (닐슨코리아 유료가구 기준)

'닥터 섬보이' 2회는 2일 밤 10시 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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