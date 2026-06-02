사진=황보라 유튜브

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개그우먼 오나미가 둘째를 위한 시험관 시술 과정에서 겪은 고충을 털어놓으며 눈물을 보였다.2일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 ''배란주사만 100회 넘은, 불굴의 황보라x오나미의 임신 기원의 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 개그우먼 오나미, 성현주와 만나 난임과 시험관 시술 경험에 대한 이야기를 나눴다. 황보라는 "나미도 아기 준비를 하고 있고, 저도 둘째를 준비하고 있다"며 공감 토크를 시작했다.오나미는 최근 한 달 정도 휴식기를 가진 뒤 다시 시험관 시술에 도전하고 있다고 밝혔다. 2022년 축구선수 출신 박민과 결혼한 그는 시험관 시술에 대해 "조금 힘들었다"고 조심스럽게 입을 열었다.황보라가 부작용 여부를 묻자 오나미는 "부작용이라기보다 계속 울더라"고 말했다. 말을 이어가던 그는 결국 눈시울을 붉혔다.오나미는 "유튜브나 인터넷을 찾아보면 힘들다는 이야기가 많지 않나"라며 "엄마가 되려고 노력하는 사람들이 정말 많다. 병원에 가면 대기하는 사람들도 많고 주사 맞고 배 아프고, 그 과정이 쉽지 않다"고 털어놨다.특히 매일 이어지는 주사 치료에 대한 부담도 전했다. 오나미는 "처음이라 주사를 혼자 못 맞는다"면서 "남편이 계속 놔주는데 이제는 간호사보다 더 잘 놓는다. 감사한 사람들이 너무 많다. 주변 응원이 큰 힘이 된다"고 고마움을 드러냈다.가장 힘들었던 순간도 고백했다. 오나미는 "한 번도 진한 두 줄을 본 적이 없다"며 "연하게 두 줄이 나온 적은 있었는데 그때는 다 되는 줄 알았다. 임신 수치가 나와서 2차 검사까지 갔는데 결국 유지되지 않았다"고 안타까운 사연을 전했다.오나미는 "안 되는 걸 알면서도 희망을 놓지 못했다"면서 "그래도 다시 해보자고 생각하고 있다. 힘들지만 포기하지 않고 계속 도전할 것"이라며 아이를 향한 의지를 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr