사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장 엔터테인먼트 TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 31기 동기인 순자를 향한 집단적 소외 의혹으로 여론의 뭇매를 맞았던 기수가 마지막 방송을 함께 시청하는 자리에서조차 피해자를 탓하는 듯한 경솔한 언행을 반복해 시청자들의 공분을 자아냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장 엔터테인먼트 TV'에서는 '31기_다사다난했던 31기... 마지막 최종 선택'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영호와 순자, 경수를 제외한 31기 출연진인 영숙, 정숙, 영자, 옥순, 정희, 영수, 영식, 영철, 광수, 상철이 한자리에 모여 최종회를 시청하는 모습이 그려졌다.방송에서 영숙이 옥순, 정희와 함께 순자와 경수를 둘러싼 삼각관계에 대해 대화를 나누던 중 순자가 다가오자 정희가 방문을 닫았으나 열악한 방음 탓에 복도 세면대에 있던 순자에게 대화 내용이 고스란히 노출되는 장면이 송출됐다. 해당 장면을 지켜보던 상철은 문 뒤에 머물며 소외감을 견뎌내야 했던 순자를 향해 "저걸 왜 앞에서 듣고 있냐"라며 도리어 행동을 지적하는 발언을 던져 충격을 안겼다.이에 동조하듯 옥순 또한 "그냥 들어오면 되지 않냐"며 "우리 말 안 하고 지낸 건 아니다"라며 억울함을 토로했고 순자가 다시 양치를 하러 나오자 상철은 화장실 위치를 재차 확인했으며 광수와 영수는 "어차피 들리네 듣고 싶었나 보다"라며 순자의 처지를 가볍게 치부했다.뒤이어 상철은 영상 속 옥순이 영숙에게 건넨 조언을 두고 누구의 편을 드는 것이 아니라 경수가 두 여성 모두에게 마음이 없다는 뜻 아니냐며 옥순을 옹호했고 옥순은 "맞다"며 "경수 오빠의 행동이 애매하니까"라며 이른바 뒷담화 논란에 선을 그었다. 심지어 광수는 영숙이 경수에게 스케치북 프러포즈를 하려고 할 때 순자 휴대폰이 해당 장소에 있었고 전화가 걸려 온 것에 대해 "미리 알고 일부러 저기 놓은 것 아니냐 대단하다"는 뉘앙스의 발언을 해 시청자들의 공분을 샀다.이번 영상이 공개된 직후 시청자들은 가해 세력의 반성 없는 태도와 상철의 무모한 두둔을 향해 거센 비판을 쏟아냈으며 특히 과거 상철이 순자와 경수를 배제한 라방 뒤풀이 사진을 게시하거나 인터뷰를 통해 양측 모두에게 과실이 있다는 식의 경솔한 인터뷰를 했던 전적을 상기하며 비난의 수위를 높였다. 특히나 본방 내내 이미지가 좋았던 상철과 광수였기에 시청자들의 실망은 더욱 컸다.논란의 중심에 선 옥순은 최근 합동 라이브 방송을 통해 순자에게 사과 문자를 보냈으나 답신을 받지 못해 대면 유선 대화를 기약 중이라고 해명했으나 정작 개인 계정을 통해서는 출산한 지인과의 일화나 모친의 와병 상태에 대한 악성 루머를 박제하며 "싫으면 보지 마세요"라는 날 선 반박문으로 대중과의 감정적 대립을 이어갔다.한편 앞선 라이브 방송에서 무례한 질문들로 인해 극심한 고통을 겪었음을 토로하고 유일하게 진심으로 사과했던 정희의 마음만 수용했던 순자는 종영 직후 연인인 경수를 제외한 영자와 31기 전 출연진의 계정을 언팔로우를 감행해 사실상 관계의 종말을 선언해 시청자들의 열렬한 지지와 응원을 이끌어냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr