이수현 / 사진 = 이수현 유튜브 채널
이수현 / 사진 = 이수현 유튜브 채널
악뮤 이수현이 체중 증가로 인해 겪었던 고충을 솔직하게 털어놨다.

1일 유튜브 채널 '이수현 Official'(이수현 오피셜)에는 '내가 얼마를 썼더니 VVIP가 됐을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이수현은 빅사이즈 쇼핑몰을 애용하게 된 이유에 대해 설명했다.

그는 "때는 한 3년 전이다. 내가 너무 많이 망가졌구나. 내가 너무 뚱뚱하구나. 이런 생각을 하면서 꾸미는 걸 전부 다 포기하고 살았다"고 회상했다. 이어 그는 "뭐라도 내가 지금 할 수 있는 걸 해야겠다는 생각이 들었다"며 "근데 맞는 옷 사이즈가 별로 없었다. 예쁘게 입고 싶어도 예쁘게 입을 수가 없다"고 고백했다.

당시에는 꾸미는 게 창피하기도 했다던 이수현은 "그런데 조금 찾아보니까 빅사이즈 쇼핑몰이 너무 많고 구성이 잘 돼 있더라. 그때부터 빅사이즈 옷들을 미친 듯이 사기 시작했다. 사이즈 걱정 없이 입을 수 있는 쇼핑몰들이 많았고 원하는 추구미로 골라 입을 수 있었다"고 덧붙였다.

끝으로 그는 "빅사이즈 여러분이 꾸미는 걸 포기하지 말았으면 좋겠다. 남에게 보이는 예쁜 모습을 위해서가 아니고 내가 보기에 예쁜 옷, 귀여운 옷을 입는 걸 포기하지 말라는 의미"라고 조언했다.

한편, 이수현은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 슬럼프 시기에 다이어트 압박에 못 이겨 매일 같이 폭식을 겪었다고 고백한 바 있다. 그는 방송을 통해 당시 방 안에 틀어박혀 배달 음식을 먹으며 살이 많이 쪘다고 밝혔다. 이후 그는 오빠 이찬혁의 도움을 받아 2년 간 30kg 감량에 성공했다고 덧붙여 놀라움을 안겼다.

이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr

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