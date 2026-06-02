이수현 / 사진 = 이수현 유튜브 채널

악뮤 이수현이 체중 증가로 인해 겪었던 고충을 솔직하게 털어놨다.1일 유튜브 채널 '이수현 Official'(이수현 오피셜)에는 '내가 얼마를 썼더니 VVIP가 됐을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 이수현은 빅사이즈 쇼핑몰을 애용하게 된 이유에 대해 설명했다.그는 "때는 한 3년 전이다. 내가 너무 많이 망가졌구나. 내가 너무 뚱뚱하구나. 이런 생각을 하면서 꾸미는 걸 전부 다 포기하고 살았다"고 회상했다. 이어 그는 "뭐라도 내가 지금 할 수 있는 걸 해야겠다는 생각이 들었다"며 "근데 맞는 옷 사이즈가 별로 없었다. 예쁘게 입고 싶어도 예쁘게 입을 수가 없다"고 고백했다.당시에는 꾸미는 게 창피하기도 했다던 이수현은 "그런데 조금 찾아보니까 빅사이즈 쇼핑몰이 너무 많고 구성이 잘 돼 있더라. 그때부터 빅사이즈 옷들을 미친 듯이 사기 시작했다. 사이즈 걱정 없이 입을 수 있는 쇼핑몰들이 많았고 원하는 추구미로 골라 입을 수 있었다"고 덧붙였다.끝으로 그는 "빅사이즈 여러분이 꾸미는 걸 포기하지 말았으면 좋겠다. 남에게 보이는 예쁜 모습을 위해서가 아니고 내가 보기에 예쁜 옷, 귀여운 옷을 입는 걸 포기하지 말라는 의미"라고 조언했다.한편, 이수현은 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 슬럼프 시기에 다이어트 압박에 못 이겨 매일 같이 폭식을 겪었다고 고백한 바 있다. 그는 방송을 통해 당시 방 안에 틀어박혀 배달 음식을 먹으며 살이 많이 쪘다고 밝혔다. 이후 그는 오빠 이찬혁의 도움을 받아 2년 간 30kg 감량에 성공했다고 덧붙여 놀라움을 안겼다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr