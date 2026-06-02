박명수 / 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 지방선거를 앞두고 투표를 독려한 가운데, 정치적 의도가 있다는 일부 시선에 대해 직접 입장을 밝혔다.박명수는 2일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 "내일 지방선거 투표하셔야 한다. 소중한 한 표 잊지 마시고 꼭 투표하시길 바란다"고 말했다. 이후 선거와 관련된 퀴즈가 진행되던 중 한 청취자가 정치적 발언을 자제해 달라는 취지의 의견을 보내자 박명수는 "제가 투표를 부탁드린다는 말씀을 드렸는데 오해하시는 분들이 있는 것 같다"고 운을 뗐다.이어 "그런 의미는 전혀 아니다"라며 "국민의 한 사람으로서 내 지역과 우리를 위해 일할 사람을 뽑자는 의미였다"고 설명했다. 함께 출연한 방송인 김태진도 "주권 행사 차원에서 독려한 것"이라고 거들었다.이에 박명수는 "전혀 그런 것과 관련이 없다"며 "앞으로도 제가 하고 싶은 이야기는 꼭 할 것" 이라고 말했다. 그러면서 "내일은 무조건 투표하시길 바란다. 나를 위해 일할 사람은 내 손으로 뽑아야 한다"고 재차 투표 참여를 독려했다.앞서 박명수는 지난달 29일 방송에서도 "사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴이 나는지 아시지 않나. 작살난다"며 "우리나라가 더 잘 살 수 있도록 정말 똑 부러진 분을 뽑아주시길 바란다"고 말해 화제를 모았다.해당 발언 이후 일부 청취자들 사이에서는 정치적 의미를 해석하는 반응도 나왔지만, 박명수는 이날 방송을 통해 "일꾼을 뽑자는 의미"라며 선을 그었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr