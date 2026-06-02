방송인 박명수가 지방선거를 앞두고 투표를 독려한 가운데, 정치적 의도가 있다는 일부 시선에 대해 직접 입장을 밝혔다.
박명수는 2일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 "내일 지방선거 투표하셔야 한다. 소중한 한 표 잊지 마시고 꼭 투표하시길 바란다"고 말했다. 이후 선거와 관련된 퀴즈가 진행되던 중 한 청취자가 정치적 발언을 자제해 달라는 취지의 의견을 보내자 박명수는 "제가 투표를 부탁드린다는 말씀을 드렸는데 오해하시는 분들이 있는 것 같다"고 운을 뗐다.
이어 "그런 의미는 전혀 아니다"라며 "국민의 한 사람으로서 내 지역과 우리를 위해 일할 사람을 뽑자는 의미였다"고 설명했다. 함께 출연한 방송인 김태진도 "주권 행사 차원에서 독려한 것"이라고 거들었다.
이에 박명수는 "전혀 그런 것과 관련이 없다"며 "앞으로도 제가 하고 싶은 이야기는 꼭 할 것" 이라고 말했다. 그러면서 "내일은 무조건 투표하시길 바란다. 나를 위해 일할 사람은 내 손으로 뽑아야 한다"고 재차 투표 참여를 독려했다.
앞서 박명수는 지난달 29일 방송에서도 "사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴이 나는지 아시지 않나. 작살난다"며 "우리나라가 더 잘 살 수 있도록 정말 똑 부러진 분을 뽑아주시길 바란다"고 말해 화제를 모았다.
해당 발언 이후 일부 청취자들 사이에서는 정치적 의미를 해석하는 반응도 나왔지만, 박명수는 이날 방송을 통해 "일꾼을 뽑자는 의미"라며 선을 그었다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
박명수는 2일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 "내일 지방선거 투표하셔야 한다. 소중한 한 표 잊지 마시고 꼭 투표하시길 바란다"고 말했다. 이후 선거와 관련된 퀴즈가 진행되던 중 한 청취자가 정치적 발언을 자제해 달라는 취지의 의견을 보내자 박명수는 "제가 투표를 부탁드린다는 말씀을 드렸는데 오해하시는 분들이 있는 것 같다"고 운을 뗐다.
이어 "그런 의미는 전혀 아니다"라며 "국민의 한 사람으로서 내 지역과 우리를 위해 일할 사람을 뽑자는 의미였다"고 설명했다. 함께 출연한 방송인 김태진도 "주권 행사 차원에서 독려한 것"이라고 거들었다.
이에 박명수는 "전혀 그런 것과 관련이 없다"며 "앞으로도 제가 하고 싶은 이야기는 꼭 할 것" 이라고 말했다. 그러면서 "내일은 무조건 투표하시길 바란다. 나를 위해 일할 사람은 내 손으로 뽑아야 한다"고 재차 투표 참여를 독려했다.
앞서 박명수는 지난달 29일 방송에서도 "사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴이 나는지 아시지 않나. 작살난다"며 "우리나라가 더 잘 살 수 있도록 정말 똑 부러진 분을 뽑아주시길 바란다"고 말해 화제를 모았다.
해당 발언 이후 일부 청취자들 사이에서는 정치적 의미를 해석하는 반응도 나왔지만, 박명수는 이날 방송을 통해 "일꾼을 뽑자는 의미"라며 선을 그었다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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