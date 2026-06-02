우서윤이 미스코리아 지역 예선에서 입상했다. / 사진=우지원, 우서윤 SNS

전 농구선수이자 방송인 우지원의 딸 우서윤이 미스코리아 지역 예선에 입상한 소감을 전했다.우서윤은 지난 1일 사진의 SNS를 통해 지역 예선 당시 촬영한 사진 여러 장과 입상 소감을 밝혔다.우서윤은 "2026 미스서울·경기·인천 선(善) 우서윤"라고 적었다. 그는 "70주년의 영광스러운 무대에서 선(善)과 데일리랩스상을 함께 수상해 감사하고 영광이다"고 벅찬 마음을 나타냈다. 이어 "항상 감사한 마음 잊지 않고 앞으로도 더 성장하는 모습 보여드리겠다"며 감사 인사로 글을 마무리했다.공개된 사진 속 우서윤은 화려한 왕관을 쓰고 앞을 응시하고 있다. 화이트 드레스 자태가 우아함을 더했다. 특히 아버지를 닮은 뚜렷한 이목구비와 남다른 비율이 시선을 끌었다.우서윤은 과거 아버지 우지원과 함께 다양한 예능 프로그램에 출연해 얼굴을 알렸다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr