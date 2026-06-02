방송인 전현무가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 캐스터로 나선다. / 사진제공=KBS

방송인 전현무가 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 한국 대표팀의 성적을 예측했다.2일 서울 영등포구 여의도 KBS 아트홀에서 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 전 축구선수 이영표, 방송인 전현무, 남현종 아나운서가 참석했다.KBS에서 지상파 독점 생중계될 '2026 FIFA 북중미 월드컵'은 이영표 해설위원을 필두로 전현무, 남현종 캐스터뿐 아니라 박주영, 김신욱, 조원희, 박찬하, 정우원 등의 중계진이 나선다. KBS는 이번 월드컵의 104 경기 중 91 경기를 집중 편성할 예정이다.전현무는 '2026 FIFA 북중미 월드컵'에서 데뷔 첫 축구 캐스터로 활약한다. 이에 대해 전현무는 "호흡이 느리거나 템포가 긴 종목은 전문성이 조금 부족해도 화법으로 넘어갈 수 있는 부분이 있다. 그런데 축구는 빠져나갈 길이 없다. 요즘 방송 스케줄이 많지만 틈틈이 축구 공부를 하고 있다"고 말했다.이어 그는 "내가 할 수 있는 만큼 전문성을 최대한 끌어올려야겠다고 생각했다. 그래서 이영표 해설위원이 진행하는 'HOT 다리 이영표' 자주 챙겨보고 있고, 축구 관련 영상들도 열심히 보며 공부하고 있다. 열정적으로 준비하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 당부했다.한국 대표팀의 예상 성적을 묻자 전현무는 "원래는 16강 정도를 예상했는데, 조심스럽게 8강까지 예상해 보겠다"고 답했다. 그러면서 32강은 무난히 올라갈 것 같고, 16강도 만약 A조 2위로 올라가 B조 2위를 만난다면 충분히 가능성이 있다. 대진 운이 좋다"고 덧붙였다.주목해야 할 선수로는 이기협을 꼽았다. 전현무는 "이기협 선수를 눈여겨보고 있다. 막판에 깜짝 발탁된 강원FC 선수인데, 2002년 월드컵 당시 이영표 위원의 패스를 떠올리게 하는 장면들을 많이 보여주더라. 킥력이 정말 뛰어나다. 이번 대회에서 큰일을 낼 것 같은 선수"라며 웃었다.'2026 FIFA 북중미 월드컵'은 오는 11일부터 다음 달 19일까지 열린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr