'신입사원 강회장'이 입소문을 타고 상승세를 보이고 있다./사진제공=SLL, 코퍼스코리아

'신입사원 강회장'이 입소문을 타고 상승세를 보이고 있다./사진제공=SLL, 코퍼스코리아

‘신입사원 강회장’이 방송 첫주부터 심상치 않은 반응을 보이고 있다.JTBC 토일드라마 ‘신입사원 강회장’은 1회 시청률 수도권 3.8%, 전국 3.7%로 출발했다. 2회에서는 수도권과 전국 모두 5.2%를 기록하며 가파른 상승세를 보였다. 2회 분당 최고 시청률은 5.8%까지 치솟았다.굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV 드라마 부문 화제성 순위에서도 3주 연속 10위권에 이름 올렸고, 1, 2회 방송 이후에는 4위까지 상승했다.‘신입사원 강회장’은 이준영(황준현 역), 이주명(강방글 역), 전혜진(강재경 역), 진구(강재성 역), 손현주(강용호 역)의 열연으로 호평받고 있다.빠른 속도감도 긍정적인 반응을 이끄는 중이다. 1회에서는 회장 강용호(손현주 분)와 축구선수 황준현(이준영 분)이 뜻밖의 박치기 사고로 영혼이 뒤바꼈다. 여기에 황준현을 차로 치고 달아난 딸 강재경(전혜진 분)과 아들 강재성(진구 분)이 의식을 잃은 아버지 강용호에게 죄를 뒤집어씌우는 파렴치한 행보까지 담겼다.2회에서는 강용호의 영혼이 깃든 황준현의 역공이 시작됐다. 인턴사원 신분으로 최성그룹에 재입성한 황준현은 인턴 PT에서 강재성의 비자금 창구를 폭로하며 존재감을 드러냈다. 또 강용호 명의의 자필 편지를 통해 핏줄 승계 폐지를 선언했다. 이에 ‘신입사원 강회장’이 시청률 상승세를 이어갈 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr