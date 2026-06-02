배우 김옥빈이 신차 구매를 인증했다. / 사진=김옥빈 SNS

사진=김옥빈 SNS

배우 김옥빈이 고가의 차량을 과시했다.김옥빈은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "마지막 테슬라X, 오늘 도착"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김옥빈이 구매한 것으로 보이는 차량이 자태를 보이고 있는 모습. 차량 뒷 분이 위로 열려 눈길을 끌었다. 해당 차량은 1억 3000만 원대부터 시작하는 것으로 알려져 있다.한편 1987년생으로 올해 만 39세인 김옥빈은 지난해 11월 서울에 위치한 5성급 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 김옥빈은 2005년 영화 '여고괴담4 - 목소리'로 데뷔했다. 이후 '박쥐', '여배우들', '고지전', '소수의견', '악녀', '1급기밀'에 출연했다. 드라마에도 얼굴을 비췄다. '칼과 꽃', '유나의 거리', '아스달 연대기', '다크홀', '연애대전', '아라문의 검' 등으로 대중들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr