한윤서가 신혼집 이사 첫날부터 말다툼을 벌였다./사진제공=TV조선

한윤서가 신혼집 이사 첫날부터 말다툼을 벌였다./사진제공=TV조선

41세 개그우먼 한윤서가 이사 당일 예비 신랑과 말다툼을 벌였다.한윤서는 지난 1일방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 남자친구 문준웅과 함께 예비 신혼집으로 이사했다.이날 문준웅과 결혼 전 '선 동거'를 선택한 한윤서는 일촉즉발 이삿날을 공개했다. 새집에서 또다시 냉장고와 TV 사이 신경전이 촉발됐다. 한윤서는 "내가 상상했던 것과 전부 다르다"며 700만 원짜리 85인치 대형 TV 구매를 포기하지 않은 남자친구의 고집에 분개했다. 쓰레기 문제를 두고 말다툼을 벌이기도 했다.남자친구는 “버릴 것을 골라달라”며 한윤서를 불렀지만, 한윤서는 그를 밀치며 "혼자서 보면 알 수 있는데, 왜 자꾸 나를 시키려 하냐. 내가 놀고 있었냐"고 화를 냈다. 결국 이사가 끝날 때까지 한동안 냉전이 유지됐고, 남자친구의 칭찬에 두 사람은 겨우 다시 대화를 시작했다. 그러나 또다시 TV 구매 문제로 말다툼이 재점화됐다.남자친구는 "말이 안 통한다"면서 한숨을 쉬었다. VCR로 지켜보던 황보라는 "남자 입장에서는 칭찬이 약간 사과의 말이다. 윤서 씨는 정확히 '미안해'가 듣고 싶은 것"이라며 설명했다. 이어진 영상에서 남자친구는 한윤서에게 "미안하지 않게 됐다"며 고집을 꺾지 않았다. 한윤서는 “미안하다는 말 한마디면 끝날 일이었다”며 서운한 속마음을 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr