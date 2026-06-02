'나는 솔로' 31기 옥순이 자신을 둘러싼 각종 루머에 재차 입장을 밝히며 허위사실 유포 중단을 요청했다./사진=31기 옥순 SNS

'나는 솔로' 31기 옥순이 자신을 둘러싼 각종 루머에 재차 입장을 밝히며 허위사실 유포 중단을 요청했다./사진=31기 옥순 SNS

'나는 솔로' 31기 옥순이 자신을 둘러싼 각종 루머에 재차 입장을 밝히며 허위사실 유포 중단을 요청했다.옥순은 2일 자신의 SNS를 통해 "방송하는 내내 추운 날 모두가 힘들게 촬영한 방송 망칠까 봐 사실과 달라도 참으며 가만히 있었지만, 더 이상의 허위사실 유포는 멈춰 달라"고 밝혔다.이어 "도쿄 여행 간 사진에 나온 남자는 제 전 회사 동료이고 영호님이 아니다. 오스트리아 사진 속 손은 가족이다"라며 "익명의 글은 모두 거짓이다. 저 하나 망가뜨리는 게 재밌으시냐. 지겹다. 그만하라"고 목소리를 높였다.앞서 그는 지난 1일에도 자신의 SNS에 한 네티즌이 작성한 게시물을 캡처해 올린 뒤 장문의 글을 게재했다. 옥순은 "우리 집 안 누추하다. 저는 이런 데 결핍도 없다"며 "지금 하시는 것들처럼 친구 이름을 적으면 해당 계정을 찾아가 댓글을 달 거고, 얼마 전 출산한 친구를 평소 엄마라고 불러 애칭처럼 쓴 것"이라고 설명했다.이어 "친구에게도 올리면서 사람들이 진짜 엄마라고 생각하면 어떡하지라고 말한 적이 있다"며 "누가 봐도 젊은 사람 글씨체고, 지인들은 모두 아는 친구 고양이 이야기다. 상식적으로 남의 집을 우리 집처럼 올리는 게 말이 되냐"고 반문했다.앞서 옥순은 "엄마 사랑해요"라는 문구와 함께 홈파티 사진을 공개했다. 이후 해당 장소가 지인의 집이라는 사실이 알려지자 일부 누리꾼들 사이에서는 "자기 집인 척한 것 아니냐", "거짓말한 것 아니냐"는 의혹이 제기됐다.어머니의 건강 상태를 둘러싼 추측에 대해서도 선을 그었다. 그는 "저는 엄마가 편찮으시다고 했지, 병상에 누워 계신다고 한 적은 없다"며 "이런 걸 왜 해명해야 하는지 모르겠다. 제가 싫으니까 사실이 어떻든 전부 안 좋게만 보는 것 아니냐"고 토로했다.이어 "싫으면 보지 말라. 제 지인들에게 피해 주지 말라. 스토리로 기사, 블로그 등 온라인에 글도 적지 말아달라"며 "방송 시작 후 9주 내내 말도 안 되는 루머로 힘들었는데 정말 지겹다"고 덧붙였다.한편 옥순은 최근 종영한 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 31기 방송에서 순자에 대한 추측성 발언과 뒷이야기를 나누는 장면이 공개되며 논란에 휩싸였다.이와 관련해 그는 지난달 28일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송에 출연해 "방송 전에도 이야기를 들었고 방송 후에도 알게 돼 사과했다"며 "사과에 대한 답장을 받지 못했다. 제 입장만 이야기할 수 있는 문제는 아니라고 생각했고 직접 얼굴을 보고 이야기해야겠다고 생각했다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr