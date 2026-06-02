'허수아비'에 출연한 배우 정문성을 만났다. / 사진제공=자이언엔터테인먼트

'허수아비'에 출연한 배우 정문성을 만났다. / 사진제공=자이언엔터테인먼트

배우 정문성이 '허수아비' 방영 중 범인의 정체를 묻는 지인들에게 일부러 거짓 정보를 흘렸다고 밝혔다.2일 서울 강남구의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연한 정문성을 만났다. 지난달 26일 종영한 '허수아비'는 최종화에서 자체 최고 시청률 8.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 인물 차시영(이희준 분)과 만나 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기를 그린다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 정문성은 평범한 서점 주인 이기환과 연쇄살인범 이용우 역을 오가며 활약했다.'허수아비' 7회 엔딩에서는 그동안 베일에 싸여 있던 진범 이용우의 정체가 공개돼 충격을 안겼다. 비교적 이른 시점에 범인을 공개한 연출에 대해 정문성은 "나도 그렇게 나올 줄 몰랐다"라며 웃었다. 그는 "뭔가 가려진 상태로 '누구지?' 하면서 서서히 공개될 줄 알았다. 그런데 나도 방송을 보면서 '어?' 했다. 심지어 그 장면은 원래 범인 공개를 위해 찍은 컷도 아니었다"고 회상했다.방송 당시 주변 반응도 전했다. 정문성은 "연락 오는 사람들에게 범인의 정체를 끝까지 이야기하지 않았다"라며 "어머니는 내가 감독님과 통화를 자주 하다 보니 어쩔 수 없이 알게 됐다. 집에서 '내가 범인이라는 걸 표현하려면', '이 장면은 어떻게 해야 할까' 같은 이야기를 하니까 눈치채실 수밖에 없었다"고 설명했다.이어 그는 "어머니에게도 비밀로 해달라고 신신당부했다. 주변 사람들도 '형이 범인이죠?', '정문성 씨죠?'라고 많이 물어봤는데 절대 아니라고 했다. 오히려 일부러 '사실 이희준 배우가 범인이다' 같은 거짓 정보를 흘렸다"라며 웃었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr