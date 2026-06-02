'허수아비'에 출연한 배우 정문성을 만났다. / 사진제공=자이언엔터테인먼트

'허수아비'에 출연한 배우 정문성을 만났다. / 사진제공=자이언엔터테인먼트

'허수아비'에서 연쇄살인범을 연기한 배우 정문성이 시청자들에게 사과했다.2일 서울 강남구의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연한 정문성을 만났다. 지난달 26일 종영한 '허수아비'는 최종화에서 자체 최고 시청률 8.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 인물 차시영(이희준 분)과 만나 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기를 그린다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 정문성은 평범한 서점 주인 이기환과 연쇄살인범 이용우 역을 오가며 활약했다.정문성은 작품을 준비한 과정에 대해 "실제 사건을 모티브로 한 작품이지만 관련 자료를 일부러 많이 찾아보지 않았다. 감독님과 나눈 이야기 그 이상은 보지 않으려 했다. 내가 연기해야 하는 건 실제 인물이 아니라 이기환과 이용우라고 생각했다"라며 말문을 열었다.이어 그는 "실제 인물이 너무 깊이 스며들면 작품에도 영향을 줄 수 있고, 무엇보다 이 작품과 연관된 실제 피해자분들에게 끼칠 영향도 생각했다. 잘못된 선택을 하는 것에 대한 두려움도 있었다"고 털어놨다. 그러면서 "내가 생각하는 악인의 범주 안에 가두지 않으려 했다. 작품이 끝난 뒤에도 내 안에 남지 않는 연기를 하려고 노력했다"고 덧붙였다.끝으로 정문성은 "내가 연기한 모습 때문에 속상했거나 화가 나셨던 분들이 있다면 죄송하다고 말씀드리고 싶다"라며 "그래도 '허수아비'를 통해 이 사건에 대해 한 번 더 관심을 갖고 생각해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr