'허수아비'에 출연한 배우 정문성을 만났다. / 사진제공=자이언엔터테인먼트

'허수아비'에 출연한 배우 정문성을 만났다. / 사진제공=자이언엔터테인먼트

배우 정문성이 '허수아비'에서 가장 기억에 남는 장면으로 기범(송건희 분)의 죽음을 꼽았다.2일 서울 강남구의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '허수아비'에 출연한 정문성을 만났다. 지난달 26일 종영한 '허수아비'는 최종화에서 자체 최고 시청률 8.1%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.'허수아비'는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사 강태주(박해수 분)가 자신이 혐오하던 인물 차시영(이희준 분)과 만나 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기를 그린다. 1986년 9월 15일부터 1991년 4월 3일까지 경기도 화성군 일대에서 벌어진 이춘재 연쇄살인사건을 소재로 한다. 극 중 정문성은 평범한 서점 주인 이기환과 연쇄살인범 이용우 역을 오가며 활약했다.정문성은 가장 인상 깊었던 장면으로 7회 기범의 죽음을 떠올렸다. 그는 "실제 기차가 지나가는 길이었기 때문에 촬영할 수 있는 시간이 한정적이었다. 차 안도 너무 더웠다. 에어컨이 안 되는 옛날 차량이라 송건희 배우와 둘 다 거의 혼미한 상태에서 연기했다"고 회상했다.이어 정문성은 "기범이가 죽는 장면에서 이용우는 도망친 뒤 눈물까지 흘린다. 살인마가 왜 양심의 가책을 느끼고 우는지 처음에는 이해가 잘 안됐다. 하지만 이용우에게 기범과 태주(박해수 분), 지원(곽선영 분)은 자신의 본모습을 감춰주는 방패 같은 존재였다. 그 관계가 무너지는 순간이라고 생각하니 비로소 그 장면이 이해됐다"고 설명했다.그러면서 "기범이가 죽기 직전 차 안에서 '(형이 죽인 거) 아니지?', '순영이한테는 그러지 마'라고 말하는 장면이 있다. 그때 기범이의 눈빛을 보는데 방패 하나가 부서지는 느낌이 들었다. 순간 '아, 이제 이 방패를 잃었구나'라고 생각했다. 그래서 도망치듯 그 자리를 떠났고, 이후 눈물을 흘린 것이라고 해석했다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr