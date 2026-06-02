배우 고준희가 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

배우 고준희가 데뷔 후 처음으로 부모님과 동반 리얼리티에 출연한 소감을 전했다.2일 오전 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 이날 자리에는 이수근, 박미선, 이봉원, 신지, 고준희, 전민기가 참석했다.'남의 집 귀한 가족'은 남의 집 같지만 결국 우리 이야기라는 메시지 아래, 다른 가족들의 일상을 통해 웃음과 갈등, 사랑과 화해를 담아내는 가족 관찰 리얼리티 프로그램이다.고준희는 작품 안에서 평소 도시적인 이미지와 대비되는 반전 일상을 보여주게 될 예정이다. 고준희는 "리얼리티니까 정말 제 일상을 보여주려고 했다"면서 "유튜브는 3시간 정도 촬영하면 되는데, 방송은 10시간 녹화니까 사실 '부모님을 모시고 내가 이끌 수 있을까 싶었다'"고 출연 결심 당시를 회상했다.이어 고준희는 "부모님은 하고 싶어 하시는 눈치셨다. 그래서 출연하게 됐는데, 하루 촬영하시고 3~4일을 앓아누우시더라"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.또 고준희가 "체력은 힘드신데 촬영을 안 하겠다는 말은 안 하신다"라고 하자 신지는 "출연료로 병원비를 드려야 된다"고 거들었다.고준희의 말을 들은 이수근은 "부모님이 카메라 의식하는 것 같냐"고 물었다. 이에 고준희는 "카메라가 늘 있었으면 좋겠다"며 의미심장하게 답했다. 박미선은 고준희 말의 뜻을 알아채며 "더 화목해지고 절제가 되죠?"라고 되물은 후 미소를 보였다.한편 '남의 집 귀한 가족'은 이날 저녁 9시 50분 첫 방송 된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr