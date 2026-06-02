방송인 박미선이 카메라를 향해 미소를 지으며 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN '남의 집 귀한 가족'

방송인 박미선이 복귀작으로 남편 이봉원과 '남의 집 귀한 가족'을 선택하게 된 계기에 대해 밝혔다.2일 오전 MBN 예능 '남의 집 귀한 가족' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 이날 자리에는 이수근, 박미선, 이봉원, 신지, 고준희, 전민기가 참석했다.'남의 집 귀한 가족'은 남의 집 같지만 결국 우리 이야기라는 메시지 아래, 다른 가족들의 일상을 통해 웃음과 갈등, 사랑과 화해를 담아내는 가족 관찰 리얼리티 프로그램이다.최근 유방암 투병으로 활동을 잠정 중단했던 박미선은 이날 이봉원과 건강해진 얼굴로 등장했다. 그는 복귀작으로 '남의 집 귀한 가족'을 선택한 이유에 대해 "고민이 많았다. 활동을 시작해도 될까 싶었고, 체력과 자신감도 예전 같지 않았다"고 털어놨다.그러면서도 그는 "남편이 같이 출연한다니까 '의지할 수 있지 않을까' 싶었다. 스튜디오는 제작진분들이 이끌어 주실 것이기 때문에 믿음 하나로 시작했다"고 밝혔다.그러나 그는 "촬영을 해보니까 '다 내가 해야 하지 않나 싶다. (이봉원 씨) 답답하다"면서 호소한 후 "농담이다"라며 웃어 보였다.이를 들은 이봉원은 "아내의 컨디션이 올라왔을지 걱정했는데 70% 정도 회복됐다고 하니까 출연에 응했다"고 말했다.이어 이봉원은 "우려되는 건 체력 문제"라며 "녹화가 길어지면 피곤해한다. 그래서 촬영이 빨리 끝나는데, 뒤에 회식도 있고 하니까 좋다"라며 해맑은 남편 면모를 보였다.한편 '남의 집 귀한 가족'은 이날 저녁 9시 50분 첫 방송 된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr