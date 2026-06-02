그룹 온앤오프(ONF)가 정규 2집 Part.2 콘셉트 포토 공개를 마치고 컴백 열기를 이어간다./사진제공=케이아이엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 정규 2집 Part.2 콘셉트 포토 공개를 마치고 컴백 열기를 이어간다./사진제공=케이아이엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 정규 2집 Part.2 콘셉트 포토 공개를 마치고 컴백 열기를 이어간다.온앤오프는 지난 5월 28일부터 6월 2일까지 공식 SNS를 통해 정규 2집 Part.2 'ONF SELF'('온앤오프:마이 셀프')의 네 가지 버전 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.앞서 공개된 'LOST' 버전은 불안 속에서 길을 잃고 선택의 기로에 선 순간을 담았다. 멤버들의 얼굴에 남겨진 상처와 처연한 눈빛이 앨범 서사의 시작을 알렸다. 이어 'FACE' 버전에서는 거울 오브제를 활용해 선택의 과정에서 자신과 마주하는 순간을 표현했다.'STEP' 버전은 야외 공간을 배경으로 캐주얼한 스타일링과 자유로운 포즈를 앞세웠다. 혼란과 자각을 지나 자신의 선택을 받아들이는 청춘의 모습을 시각화했다. 마지막 'SCAR' 버전에서는 한층 강렬한 눈빛과 분위기로 지난 상처를 자신을 증명하는 일부로 받아들이는 서사를 완성했다.온앤오프는 네 가지 콘셉트 포토를 통해 상처, 선택, 성장으로 이어지는 앨범의 흐름을 예고했다. 각 버전에 담긴 문구와 이미지는 신보가 전할 메시지에 대한 궁금증을 더했다.온앤오프는 아이돌 그룹 최초로 멤버들이 동반 입대해 군백기를 가졌다. 이후 WM엔터테인먼트와 전속계약이 만료된 뒤 케이아이로 완전체 이적하며 팀 활동을 이어가고 있다. 이번 신보는 이들이 변화의 시기를 지나 다시 단단한 팀 색깔을 보여주는 앨범이라는 점에서 의미를 더한다.오는 17일 발매되는 정규 2집 Part.2 'ONF SELF'에는 타이틀곡 'Open The Door'를 비롯해 총 6곡이 수록된다. 멤버 민균과 와이엇은 타이틀곡과 수록곡 크레딧에 이름을 올려 온앤오프의 음악적 색깔을 더했다.온앤오프의 정규 2집 Part.2 'ONF SELF'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr