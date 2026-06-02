배우 채원빈은 '오늘도 매진했습니다'에서 담예진 역을 맡았다. / 사진제공=아우터유니버스

극 중 채원빈이 연기한 담예진은 업계에서 인정받는 톱 쇼호스트다. / 사진제공=SBS '오늘도 매진했습니다'

채원빈은 '오늘도 매진했습니다'를 통해 첫 로맨스 코미디 주연을 맡았다. / 사진제공=아우터유니버스

채원빈은 '이토록 친밀한 배신자'를 통해 신인상 6관왕을 차지했다. / 사진제공=아우터유니버스

배우 채원빈이 '오늘도 매진했습니다'를 통해 새로운 얼굴을 보여줬다. 그는 '이토록 친밀한 배신자'를 통해 갖게 된 '한석규 딸'이라는 수식어에 대해 감사함을 표하면서도 "특정 이미지에 갇히지 않고 매 작품 새로운 모습을 보여주고 싶다"는 포부를 밝혔다. 그런 점에서 채원빈은 이번 작품을 통해 자신의 목표에 한 걸음 더 다가갔다.SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다' 종영을 맞아 지난 1일 서울 강남구 아우터유니버스 사옥에서 배우 채원빈을 인터뷰했다. 극 중 채원빈은 매 방송 완판 행진을 이끄는 톱 쇼호스트 담예진 역을 맡았다. 밝고 긍정적인 모습 이면에 깊은 상처를 간직한 인물로, 채원빈은 입체적인 연기를 선보이며 캐릭터에 설득력을 더했다.'오늘도 매진했습니다'는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진이 얽히며 펼쳐지는 로맨스 코미디 드라마다. 스스로에게 가장 가혹했던 두 사람이 만나 진짜 '쉼'을 찾아가는 이야기를 그리며 호평받았다.채원빈이 연기한 담예진은 업계에서 손꼽히는 톱 쇼호스트다. 캐릭터의 전문성을 설득력 있게 표현하기 위해 실제 쇼호스트들의 업무 현장을 직접 찾아가는 등 남다른 노력을 기울였다고. 그는 "유능한 인물이라는 점을 잘 표현하고 싶었다"며 "방송 중 모니터를 체크하거나 남은 수량을 수시로 확인하는 등 실제 쇼호스트들의 디테일한 모습을 연기에 녹여 내려고 했다"고 설명했다.채원빈은 이번 작품을 통해 첫 로맨스 코미디 주연을 맡게 됐다. 지금까지 선보였던 작품과는 아예 다른 결의 대본을 받아본 그는 "처음에는 '이 작품을 나한테 왜 주셨지? 잘못 들어온 거 아닌가?'라고 생각했다"고 회상했다. 이어 새로운 장르를 도전하는 것에 대한 부담감도 있었다고 밝혔다. 그런 채원빈의 마음을 움직인 건 대본이었다. 그는 "이야기의 힘을 느꼈다. 다음이 계속 궁금해지는 대본이었다"며 작품에 참여한 계기를 밝혔다.첫 로코 주연을 맡아 어려운 점도 많았던 터. 채원빈은 상대 배우인 안효섭에게 많은 도움을 받았다고 말했다. 매튜 리 역을 맡은 안효섭은 극 중 채원빈과 로맨스를 선보였다. 그는 "키스신을 찍을 때 긴장을 많이 했다. 촬영 전날부터 리허설 때까지 부담감이 있었다"며 "제가 긴장한 걸 알고 선배님이 많이 맞춰주셨다"고 설명했다. 이어 "정말 사소한 행동 하나까지 신경 써 주시더라. '다음에는 이렇게 해볼게'라며 미리 말씀해 주셨다"며 "덕분에 나중에는 긴장을 덜 할 수 있었다"고 덧붙였다.그러면서 키스신을 본 지인들의 반응도 전했다. 그는 "언니 두 명이 있다. 언니들은 항상 잘 봤다고 말해주는 편이다. '이 장면 너무 좋았어' 이런 식으로 피드백을 주곤 한다"고 말했다. 반면 친한 친구들은 다소 상반된 반응을 보였다고. 그는 "제 친구들은 부모님과 드라마를 챙겨 본다. 한 친구는 '엄마, 아빠랑 웃으면서 보다가 키스신이 나와서 방으로 들어갔다'고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.채원빈은 한석규에 이어 고두심과 작품을 함께한 소감을 밝혔다. 고두심은 덕풍마을의 터줏대감 송학댁 역을 맡았다. 그는 "고두심 선생님과 함께한다는 소식을 들었을 때, 너무 기뻐서 그 자리에서 소리를 지를 뻔했다"며 "선배님과 현장에 같이 있는 것만으로도 즐거웠다. 연기적인 도움도 많이 받았다"고 말했다.그러면서 호흡을 맞추고 싶은 선배 배우들도 언급했다. 그는 "롤모델로 꼽은 천우희, 서현진 선배님뿐만 아니라 김미경, 장영남, 염혜란 선배님과도 꼭 함께 연기해 보고 싶다"며 "물론 모든 배우들이 함께하고 싶어 하는 선배님들이지만, 저도 소망한다"고 웃었다.채원빈에게 신인상 6관왕을 안긴 드라마 '이토록 친밀한 배신자'는 그의 필모그래피에서 빼놓을 수 없는 작품이다. 그는 지난해 각종 시상식에서 신인상을 휩쓴 당시를 떠올리며 "전혀 예상하지 못했다. 다시는 없을 것 같은 일이라고 생각한다. 정말 큰 행운이었다"고 말했다. 이어 "사실 지금은 그때를 많이 떠올리려고 하지 않는다. 앞으로 제가 헤쳐 나가야 할 것들이 더 많이 남아 있기 때문이다"면서도 "그 시기가 앞으로 더 잘해낼 수 있는 원동력이 된 것 같다"고 덧붙였다.'한석규 딸'이라는 수식어에 대한 솔직한 생각도 털어놨다. 그는 "저는 그 수식어가 정말 좋다. 다만 작품이 많은 사랑을 받은 만큼 어디를 가든 언급될 수밖에 없는데, 그럴 때마다 괜히 죄죄송하다"고 말했다. 이어 "선배님께서는 후배들을 워낙 아껴주시는 분이라 크게 개의치 않아 하실 것 같다. 그래도 후배 입장에서는 조심스럽고 부담스러운 마음도 있다"고 부연했다.하나의 수식어에 갇히지 않는 배우가 되고 싶다는 채원빈은 앞으로의 목표도 밝혔다. 그는 "인간 채원빈으로서는 지금처럼 늘 경계하고 겸손한 태도를 잃지 않고 싶다"고 말했다. 이어 배우로서의 목표에 대해서는 "이번 작품에서는 담예진으로 불리는 게 좋았고, '이토록 친밀한 배신자' 때는 장하빈으로 불리는 게 좋았다"며 "앞으로도 계속 새로운 이름으로 불릴 수 있는 배우가 되고 싶다"고 이야기했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr