'나는 솔로' 31기 라이브 방송 캡쳐 / 사진=유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트 TV'

'나는 솔로' 31기 라이브 방송 캡쳐 / 사진=유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트 TV'

'나는 솔로' 31기 출연진들이 함께 시청한 본방 리액션 영상이 공개된 가운데, 일부 출연진들의 반응을 두고 시청자들의 비판이 이어지고 있다.지난 1일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO(나는 솔로)' 31기 출연진들이 최종회 본방송을 함께 시청하는 리액션 영상이 공개됐다. 해당 촬영에는 최종 커플이자 현재 현실 연애 중인 경수와 순자, 그리고 영호는 참석하지 않았다.공개된 영상에는 방송 당시 논란이 됐던 이른바 '걸스토크' 장면도 담겼다. 당시 영숙, 옥순, 정희는 순자와 경수를 둘러싼 이야기를 나눴고, 순자는 방 밖에서 이들의 대화를 듣게 됐다.이를 지켜보던 출연진들의 반응은 또 다른 논란을 낳았다. 상철은 해당 장면을 보며 "왜 앞에서 듣고 있어?"라고 말했고, 옥순은 "그냥 들어오지. 우리 말 안 하고 지낸 것도 아닌데"라고 반응했다. 광수는 "들리긴 다 들리네", 영수는 "듣고 싶었나 보다"라고 말했다.영상 공개 이후 시청자들은 댓글을 통해 "피해자를 탓하는 것 같다", "논란이 왜 커졌는지 아직도 모르는 것 같다", "순자가 왜 멀어졌는지 알겠다" 등의 반응을 보이며 비판을 쏟아냈다.특히 해당 리액션 영상은 같은 날 진행된 라이브 방송과는 사뭇 다른 분위기여서 더욱 주목받고 있다. 라이브 방송에서 영숙, 옥순, 정희는 순자를 향해 공개적으로 사과했고, 영숙은 눈물을 보이기도 했다. 그러나 본방 리액션 영상에서는 출연진들이 논란 장면을 보며 웃거나 가볍게 반응하는 모습이 담기면서 일부 시청자들 사이에서는 "상반된 태도"라는 지적도 제기됐다.논란이 이어지는 가운데 순자의 SNS 행보에도 관심이 쏠리고 있다. 2일 기준 순자는 자신의 SNS에서 경수를 제외한 31기 출연진 전원을 언팔로우한 상태다. 특히 종영 소감에서 경수를 제외하고 유일하게 고마움을 전했던 영자까지 언팔로우한 사실이 알려지면서 출연진들과의 관계가 사실상 정리된 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.한편 지난달 27일 종영한 '나는 솔로' 31기에서는 경수와 순자가 최종 선택을 통해 커플이 됐으며, 이후 라이브 방송을 통해 현재까지 현실 연애를 이어가고 있다고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr